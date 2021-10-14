Aslıhan Güner, Barış Kılıç, Timur Acar ve Begüm Birgören'in başrollerini paylaştığı Uzak Şehrin Masalı dizisi 5. bölümüyle ekrana veda ediyor. Dizinin finalini kaçırmak istemeyenler haberimizde vermiş olduğumuz Uzak Şehrin Masalı 5. bölüm final full, tek parça izle | Uzak Şehrin Masalı final izle linklerinden diziyi izleyebilir...

UZAK ŞEHRİN MASALI 5. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | UZAK ŞEHRİN MASALI FİNAL İZLE

Umay, Tuncel’den Kürşat’ın karanlık geçmişini öğrenir. Kürşat, Tuncel’in Umay’la konuştuğunu duyunca aklını kaçıracak gibi olur ve ondan hesap sormaya gider ama Tuncel’in nefesleri sayılıdır. Diğer tarafta ise boşanma davası vardır. Umay, ablasının şahitliği olmadan Affan’dan boşanabilecek midir?

Aliye ise geçmişinde işlediği en büyük günahın bedelini ödemeye çalışmaktadır. Tüm bunlar olurken Kürşat, Murat’ı düştüğü derin çukurdan kurtarmaya çalışır. Sırlar tek tek gün yüzüne çıkarken Umay ve Kürşat mutluluğu bulabilecek midir? Bütün şüpheleri doğru çıkan Affan, onların nefes almasına izin verecek midir? Uzak Şehrin Masalı mutlu mu mutsuz mu bitecektir?

UZAK ŞEHRİN MASALI 5. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

FOX TV UZAK ŞEHRİN MASALI 5. BÖLÜM İZLE