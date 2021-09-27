Uzak Şehrin Masalı bitiyor mu, final mi yapıyor? Uzak Şehrin Masalı final ne zaman?

Yönetmen koltuğuna Mustafa Şevki Doğan’ın oturduğu, senaryosunu Can Sinan’ın yazdığı, aşk ve dram türündeki dizi Uzak Şehrin Masalı bitiyor mu, final mi yapıyor? Dizinin ekrana erken veda edeceği söylentileri ortalıkta dolaşmaya başladı. Peki Uzak Şehrin Masalı final ne zaman? İşte detaylar...

UZAK ŞEHRİN MASALI BİTİYOR MU, FİNAL Mİ YAPIYOR?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Uzak Şehrin Masalı final yapıyor. Uzak Şehrin Masalı sezonun ilk final kararı alınan dizisi oldu. 25 Film’in Kefaret’in ardından FOX için çektiği yeni dizisi olan Uzak Şehrin Masalı dün TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat’ın sezonu açmasıyla beraber 2 reytinge düştü. Bu üzerine FOX ile yapım şirketi daha fazla uzatmadan ekrana veda etme kararı aldı.

UZAK ŞEHRİN MASALI FİNAL NE ZAMAN?

Reyting mücadelesine devam etmeyeceği öğrenilen dizinin 5. bölümde final yapacağı söyleniyor. Dizi son olarak 3. bölümü yayınladı.

3. BÖLÜM ÖZET

Eskitepe’de işler karışmaya başlamıştır. Umay, Kürşat’ın çantasında bulup okuduğu gazete kupürlerinden dolayı dehşet içindedir. Haberlerde Kürşat’ın karısını ve karnındaki bebeğini öldürdüğü yazmaktadır. Affan da Kürşat’ın gerçek kimliğini ortaya çıkartmak için karanlık planlar kurmaktadır. Tüm bunlardan habersiz olan Sonay’sa anbean Kürşat’a âşık oluyordur.

Tüm bu hengamenin arasında bir de Kazım çıkar karşılarına. Sonay’ı tacizleriyle, tehditleriyle boğmaya başlar. Bu sırada Melik de ortadan kaybolur. Düğün günü de gelip çatmıştır. Affan, Sonay’ın ölen kocası Serhat’ın akrabalarıyla ortaya çıkar. Herkesin bir ilmek attığı kördüğüm gittikçe büyümektedir…