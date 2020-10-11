Uzaklaştırma kararı aldıran kadın imam nikahlı eşi tarafından iple boğuldu!

Olay, İstanbul'un Çatalca ilçesi Bahşayiş Mahallesi Aksaray Caddesi üzerindeki boş bir arazide meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Bahşayiş Mahallesi'nde yaşayan Fikret Ç. imam nikâhlı eşi 28 yaşındaki Gül Gülsüm ile bir süre önce tartışma yaşadı. Genç kadın, Fikret Ç. hakkında şiddet uyguladığı hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı.

Fikret Ç., imam nikahlı eşi Gül Gülsüm'ün barışma tekliflerini kabul etmemesi sebebiyle yanında getirdiği iple kadını boğarak öldürdü. Fikret Ç. Gül Gülsüm'ün cesedini metruk bir binaya götürdü ve orada bıraktı.

Olayın ardından evine giden Fikret Ç., evde bir gün sonra ilaç içerek intihar teşebbüsünde bulundu. Evde bulunan yakınlarının fark etmesiyle hastaneye kaldırılan adam, tedavisinin ardından durumundan şüphelenen polis tarafından çapraz sorguya alındı. Yapılan sorguda katil zanlısı cinayeti tüm detayları ile anlattı. Eşini önce boş arazide öldürdüğünü daha sonra ise metruk binaya attığını söyledi.

Zanlının tarif etmesi ile olay yerine giden polis ekipleri genç kadının cesedi ile karşılaştı. Ceset olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Fikret Ç. ise polis merkezinde verdiği ifadesinde Gül Gülsüm’ü 'kıskançlık krizine girerek öldürdüğünü' söyledi. Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



