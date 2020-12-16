Uzaktan eğitim için çocuğuna bilgisayar aldı! Gelen karşısında şaştı, kaldı

Çekmeköy’de İlyas Alparslan isimli bir kişi, 4. sınıfa giden oğlu Efe Kerim Alparslan'ın uzaktan eğitimde rahat etmesi için ona sürpriz yaparak bir elektronik marketten bilgisayar siparişi verdi. 3 gün sonra eve gelen paketten 3 adet kitap çıktı. Durumun şokunu yaşayan baba Alparslan, o anları kameraya böyle kaydetti.