Uzaktan eğitim ne kadar sürecek? Birçok internet kullanıcısı canlı yayına katılan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamaları sonrası bu sorunun cevabına ulaşmak için internette arama yapmaya başladı. Peki Uzaktan eğitim ne kadar sürecek? Ayrıntılar haberimizde.

UZAKTAN EĞİTİM NE KADAR SÜRECEK?

Bakan Selçuk'un açıklamalarından satırbaşları:

Normalleşme süreci beklendiği şekilde devam ederse okulları 1 Haziran'da açarız.

Bugün açıklamaya çalıştığımız gibi de 31 Mayıs'a kadar süreç devam edecek.

19 Haziran biliyorsunuz okulların kapanma tarihi. 19 gün için okul açılır. Gerçekten öğretmenlerimizden, velililerimizden, öğrencilerimizden on binlerce talep alıyoruz.

Bizim için önemli olan çocuklarımızın sağlığı.

BAKAN SELÇUK'TAN ÇOCUKLARIN OTURMA PLANI KONUSUNDA AÇIKLAMA

Bazı modelleme çalışmalarımız var. LGS için örneğin; kaç sıramız var, kaç masamız var. Çeşitli senaryolar üzerinde çalışıyoruz. Çocuklarımızı nasıl oturtacağımızı planlıyoruz. Bir hafta içinde neticelenmiş olacak.

Animasyonlar ile çalışıyoruz. Öğretmenler nerede duracak, öğrenciler nerede duracak.

Bize pazartesi okullar başlıyor dense, başlarız. Tamamen hazırız.

SINIFTA KALMA

Öğrencinin lehine bir bakış açısı ile sorunlu geçme olacak. Yani bu dersleri yeniden vermek durumunda olacaklar.

TELAFİ EĞİTİMİ AÇIKLAMASI

Biz, 5. sınıfı bitiren bir öğrenciden hangi yeterlilikleri bekleriz? Buna bakarız. Bunun da somut kanıtları var. Her bir öğrencinin bilmesi gereken kazanımlar var. Çocuklar okula gitmiyor. Hareket ediyorlardı, çeşitli etkileşimlerde bulunuyorlardı. Şimdi televizyondaki eğitim tek başına okuldaki eğitimin karşılığı mıdır? Hayır değildir. Bunu telafi etmek için çocukların erişmesi gereken yer için bir telafi gerekiyor.

Televizyonla eğitim ve internet desteği ile eğitim bir telafidir. Yüz yüze telafi kısmı var bir de. Haziran'da ya da Eylül'de açtık bizim telafimiz başları. Bunu bölgelere belirleriz.

Bir genel telafi var bir de kişiye yönelik telafi var. Çocuğun çözdüğü soru tipine göre telafiler var. Biz çocukları şahıs bazında da belirli sınıflarda izleme şansına sahibiz.

UZAKTAN EĞİTİME İLİŞKİN AÇIKLAMA

Her yıl ay ay hangi işi ve işlemi nasıl yapacağız bunun kitabını yayımladık. Uzaktan eğitimin güçlendirilmesi ve eğitim sistemin karma modele dönmesi gibi çalışmaların şu ay şu sene yapılacağı yazıyordu. EBA ile ilgili çalışmalarımızın virüsten çok önceydi. Sürekli ders olmaz. Çocuklara okulda vakit tanımak lazım.

Biz 18 milyon öğrencilerimizin tamamını çevrimiçi olarak bir altyapıya sahip değiliz. Hiçbir ülke de sahip değil bu altyapıya. Ama Türkiye olarak öncü bir girişimle altyapımızı güçlendirmenin projesini yapıyoruz.

Veliler “Hiçbir eğitim faaliyeti olmadan tamamen çocukları boş bırakmadığınız için mutluyuz” diyorlar. “Okulun yerin tutmuyor” diyenler de var. Arkadaşlıklar oyunlar okul başka bir şeye de hizmet ediyormuş bunu anladık diyorlar. Öğretmenin vazifesi velilere düştü. 7/24 çalışan psikolojik eğitimsel sosyal destek hattı kurduk. İstediğiniz konuda danışabilirsiniz.

Yoğun bir şekilde aranıyor. Binlerce arama var. Her gün rakamlar geliyor. Bize kaç maske dezenfektan üretildi kaç kişi arama yaptı. EBA’ya kaç kişi giriş yaptı, aktif olma süreleri her gün geliyor.

1. sınıftaki öğrencilerimiz için mart ayına kadar öğrencilerimiz okumayı öğrenmesi oluyorlar. Okuduğunu anlamak okuma faaliyetini sıklıkla yapmak demektir. Şu anda aileler çocuklarını kitap okumasını teşvik ediyorsa çocukların sesli kitap dinlemesi için sesli kitap için ortam oluşturuyorsa okuma konusundaki sıkıntı çok kısa sürede halledilir. Ben onu problem olarak görmüyorum. Önemli olan çocuğun okuldan soğuması problemdir. Okumayı öğrenmek iki aylık iştir.

Eğitim takvimi diye bir takvimimiz var. Burada her gün için oyunlar var. Bir şekilde buradaki iki tane etkinliği yapsalar o günün oyun ihtiyacı karşılanır. Burada kaynak var.

Sürece bakacağız ve temennimiz okulların en kısa sürede açılmasıdır.

SINAV TARİHLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

LGS’yi kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanımız açıklayacak dedim çünkü bu konu bakanlığın bir iç problemi değil. Bu konu içişleri bakanlığımızı da ilgilendiren bir konu. MEB’in biz işitiyoruz ya da istemiyoruzdan ziyade ortaya çıkan tablonun sonrası alınacak karar. Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanımız açıklayacak. Üniversite sınavı YÖK ile ilgili. Biz sadece LGS ile ilgili konuşuyoruz.

Bu karar tamamen ortaya çıkan verilere dayalı olarak Bilim Kurulu’un raporları diğer bakanlıkların görüşleri bir araya geldiğinde değerlendirme yapılıyor ve Cumhurbaşkanımız oluşan kararı kamuoyu ile paylaşıyor. Bütün senaryolara çalıştık.

Bu işin matbaa süreci soru hazırlama süreci dağıtım süreci var. Bunların hepsi her şeyi hazır. Biz çocuklarımız riske atacak kararı almayız. Riskin olmadığı en uygun tarih neyse ona karar verilir. LGS ile ilgili olarak biz gereken süreç yönetimini ekip arkadaşlarımızla ilgili yapıyoruz. Çocuklarımızı düşündüğümüz için yüz yüze görmedikleri konulardan sorumlu olmayacaksınız dedik. Tarih için görüş alışverişi yapıyoruz. LGS konusunda her türlü hazırlığımız yapıyoruz.