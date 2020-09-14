Pfizer'dan koronavirüs aşısı açıklaması: Ekim'de bir açıklama yapacağızFatih Karagümrük'ten Lucas Biglia bombası!Abraham Lincoln'ün saçı 81 bin dolara alıcı bulduOn Numara çekiliş sonuçları 14 Eylül 2020 (MPİ)MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 14 Eylül PazartesiMasterChef Selin Aydın kimdir?İstanbul'da gazete satış büfelerine yüzde 500 zam: Esnaf tepkiliEmniyetten 'uyuşturucuya başlama yaşı ve ölüm yaşı' açıklamasıGünlük burç yorumları 15 Eylül Salı 2020ABD’deki siyahilerden ırkçılık hamlesi: Korunmak için yeni kent kuracaklar
İstanbul27 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Uzaktan eğitimde sigara içen öğretmen böyle yakalandı!

Uzaktan eğitimde sigara içen öğretmen böyle yakalandı!

Sakarya'nın Adapazarı ilçesindeki ortaokulda görev yapan İngilizce öğretmeni Esra B., uzaktan eğitim kapsamında ders verirken sigara içti. Olayın ardından harekete geçen İl Milli Eğitim Müdürlüğü soruşturma başlattı.

Uzaktan eğitimde sigara içen öğretmen böyle yakalandı!

Ülkemizde koronavirüs salgını nedeniyle öğretmenler uzaktan eğitimle öğrencilerine ders vermeye başlarken ortaya çıkan bir görüntü ortalığı karıştırdı. Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Şirinevler Mahallesi’ndeki Şirinevler Ortaokulu’nda görev yapan İngilizce öğretmeni Esra B., iddiaya göre, uzaktan eğitim kapsamında internet üzerinden ders verirken sigara içti. Öğretmenin sigara içmesini fark eden  bir veli, öğretmeni sigara içerken görüntüledi.Olayın ardından harekete geçen veli, Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne şikayette bulundu. Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş da öğretmen Esra B., hakkında idari soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Uzaktan eğitimde sigara içen öğretmen böyle yakalandı!

Bölge Gündem
Editör Ekibi


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT