Uzaktan eğitimde sigara içen öğretmen böyle yakalandı!

Ülkemizde koronavirüs salgını nedeniyle öğretmenler uzaktan eğitimle öğrencilerine ders vermeye başlarken ortaya çıkan bir görüntü ortalığı karıştırdı. Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Şirinevler Mahallesi’ndeki Şirinevler Ortaokulu’nda görev yapan İngilizce öğretmeni Esra B., iddiaya göre, uzaktan eğitim kapsamında internet üzerinden ders verirken sigara içti. Öğretmenin sigara içmesini fark eden bir veli, öğretmeni sigara içerken görüntüledi.Olayın ardından harekete geçen veli, Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne şikayette bulundu. Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş da öğretmen Esra B., hakkında idari soruşturma başlatıldığını bildirdi.