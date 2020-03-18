Uzaktan eğitime başlıyorlar

Bahçeşehir Üniversitesi (BAU), koronavirüs nedeniyle ara verilen eğitim öğretime, uzaktan eğitim sistemiyle devam edecek. 23 Mart tarihinde başlayacak eğitimler, yüz yüze derslere destek olması amacıyla itslearning yönetim uygulaması ve Adobe Connect sanal sınıf sistemi üzerinden gerçekleştirilecek.

Koronavirüs sebebiyle 1 hafta ara verilen eğitimler, uzaktan eğitimlerle devam ediyor. Sürecin etkin ve verimli bir şekilde ilerleyebilmesi adına Bahçeşehir Üniversitesi, sınıfları online platforma taşıma kararı aldı. Halihazırda bütün derslerin öğrenme yönetim sisteminde oluşturulduğu ve her akademik dönem başında belirli aralıklarla eğitim teknologları tarafından öğretim üyelerine güncel sistem eğitimlerinin verildiğini ifade eden BAU Rektörü Prof. Dr. Şirin Karadeniz, uzaktan eğitim sistemiyle ilgili bilgiler verdi.

"ÖĞRENCİLERİMİZ VE AKADEMİSYENLERİMİZ BU KONUDA DENEYİMLİ"

BAU öğrencilerinin okula ilk başladığı gün bu sistemlere mobil cihaz ve PC üzerinden ulaşabilmekte olduğunu ve bu sistemi kullandıklarını belirten Prof. Dr. Şirin Karadeniz, "Hocalarımız geliştirdikleri içerikleri ve tüm ders kaynaklarını öğrenme yönetim sistemi üzerinden öğrencilerimize açmaktadır. Senkron ve asenkron işlenen uzaktan eğitim dersleri de programlarımızda mevcut olduğu için öğrencilerimiz ve akademisyenlerimiz bu konuda deneyimlidir. Korono virüs nedeniyle gündeme gelen online öğretimle birlikte üniversitemizin Uzaktan Eğitim Birimi ve diğer ilgili birimleri ile koordine olarak aksiyon planı oluşturulmuştur" dedi.

Tüm derslerin etkin ve verimli bir şekilde online olarak verilmesi için tüm hazırlıkların tamamlandığını dile getiren Prof. Dr. Şirin Karadeniz, "Bunun yanı sıra tüm hocalarımızın var olan sistem bilgilerini güncellemek ve dijital pedagojiye göre daha etkin ders tasarımlarını gerçekleştirmeleri için eğitimler yapılmıştır. Tüm kampüslerdeki yarı zamanlı/tam zamanlı öğretim üyelerimize eğitimlerle birlikte süreçte yardımcı olacak kaynaklar hazırlanmış olup eğitim sonrası kendilerine iletilmiştir. Tüm öğrencilerimiz için de ek kılavuzlar hazırlanmıştır" şeklinde konuştu.

"DERSLER FİZİKSEL ORTAMDAKİ GİBİ SESLİ VE GÖRÜNTÜLÜ OLARAK İŞLENECEK"

Üniversitenin iki farklı platform ile uzaktan eğitim sürecini yürütüleceğinin söyleyen Karadeniz, sistem hakkında şu bilgileri verdi;

"Canlı derslerimiz Adobe Connect sistemi üzerinden gerçekleştirilecektir. Bu sistemde öğrenci ve akademisyenlerimiz eş zamanlı olarak bir araya gelip fiziksel ortamdaki gibi sesli ve görüntülü olarak derslerini işleyebilecektir. Bu sistemde aynı zamanda küçük anketler, soru – cevap, sunum yapma gibi etkileşimler mevcuttur. Dersler kayıt altına alınarak, öğrencilere ilgili dersi tekrar etme imkânı sunulmaktadır. Bununla birlikte, öğrenme yönetim sistemi ile bu dersler desteklenecektir; Platform üzerinden ilgili derse ait video, ses, içerik paylaşımı, tartışma forumu ve farklı soru çeşitlerinin olduğu, test ve ödev araçları ile ölçme değerlendirme yapılmaktadır. Ayrıca, öğrencilerin birbirleri ve ilgili ders hocaları ile etkileşimini sağlamak amacı ile sistemin sahip olduğu anlık mesajlaşma araçları da aktif olarak kullanılmaktadır. Bunların yanı sıra öğrencilerimiz ve akademisyenlerimiz tüm iletişimlerini var olan sistem üzerinden mobil cihazlarındaki anlık bildirim özelliğini de kullanarak sürdürmektedir. Derslerimiz halihazırda devam eden program ile devam edecektir. Akademisyenlerimiz mevcut ders programları ile ilgili yapılan planlamalara göre online derslerini yürütebilecektir. Bu süreçte Uzaktan Eğitim Birimi online derslere katılarak derslerin sorunsuz yürütülmesini sağlayacaktır."

Bahçeşehir Üniversitesi, uzaktan eğitim kapsamında teknik destek sağlamak isteyenlerin, 7/24 Uzaktan Eğitim birimine telefon, mail ve teknik destek hattı üzerinden ulaşabileceğini duyurdu. Sistemle ilgili sorun yaşanması durumunda kullanıcıların destek hattı ve kurumsal Whatsapp hattı üzerinden sorunlarını iletebilecekleri ifade edildi.

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Kaynak: DHA