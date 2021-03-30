Uzaktan eğitime geçen iller 2021 | Hangi illerde okullar kapandı 2021? 

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) kabine toplantısında alınan kararlar sonrasında yüz yüze eğitimle ilgili açıklamalarda bulundu. Peki; Hangi illerde okullar kapandı 2021? İşte uzaktan eğitime geçen iller 2021...

HANGİ İLLERDE OKULLAR KAPANDI?

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada yüz yüze ve uzaktan eğitim faaliyetlerine il bazlı karar ile devam edeceği ve tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8. ve 12. sınıflarda 81 ilde yüz yüze eğitim daha önceden belirtildiği gibi süreceği belirtildi.

Açıklamanın ardından bir çok il eğitim kararını açıkladı. Ankara, Çorum, Erzurum ve Eskişehir uzaktan eğitime geçti.

UZAKTAN EĞİTİME GEÇEN İLLER 2021

MEB'den yapılan yazılı açıklamada, "Eğitimde yerinde karar uygulaması kapsamında 1 Mart 2021 Pazartesi günü kamuoyu ile paylaşmış olduğumuz kriterler doğrultusunda, yüz yüze ve uzaktan eğitim faaliyetlerine il bazlı alınacak kararlar ile devam edilecektir. Bu kapsamda; tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8 ve 12’inci sınıflarda ülke genelinde yüz yüze eğitim daha önce açıklandığı şekilde devam edecektir. Ortaokul 5, 6 ve 7’nci sınıflar ile lise hazırlık, 9, 10 ve 11’inci sınıflarda yüz yüze ve uzaktan eğitime geçiş, risk durumu haritasına bağlı olarak valilikler koordinasyonundaki İl Hıfzısıhha Kurulu kararları doğrultusunda il bazlı olarak uygulanacaktır" ifadelerine yer verildi.

ANKARA

Ankara'da 5 Nisan 2021 tarihi itibariyle 5,6,7 ile lise hazırlık 9,10,11. sınıflarda tam zamanlı uzaktan eğitime geçilmesine karar verildi.

ERZURUM

Erzurum'da ortaokullarda 5, 6, 7. sınıflarda tam zamanlı uzaktan eğitime geçildi. İlkokullar 2 gün yüz yüze, 3 gün uzaktan eğitim görecek. Ortaokul 8. sınıflar haftada 12 ila 22 saat yüz yüze eğitim görecek.

ESKİŞEHİR

Eskişehir'de ekli listede yer alan eğitim kurumları ve tüm özel öğretim kurumlarında (Özel gereksinimli öğrenciler için hizmet veren özel eğitim okulları ve okul öncesi eğitim kurumları hariç) 8 ve 12. sınıfları hariç uzaktan eğitime geçildi.

YENİ KORONAVİRÜS RİSK HARİTASI

KIRMIZI KATEGORİDE YER ALAN İLLER

İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Aydın, Muğla, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Bilecek, Kütahya, Eskişehir, Düzce, Bolu, Antalya, Konya, Isparta, Karaman, Mersin, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Kayseri, Ankara, Kırıkkale, Yozgat, Çankırı, Kastamonu, Karabük, Bartın, Çorum, Sinop, Amasya, Tokat, Samsun, Sivas, Ordu, Malatya, Osmaniye, Kilis, Gaziantep, Adıyaman, Elazığ, Erzincan, Giresun, Rize, Erzurum, Artvin, Ardahan, Iğdır, Zonguldak, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt

TURUNCU KATEGORİDE YER ALAN İLLER

Denizli, Burdur, Manisa, Afyonkarahisar, Adana, Hatay, Kahramanmaraş, Tunceli, Bingöl, Ağrı, Kars, Kırşehir

SARI KATEGORİDE YER ALAN İLLER

Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt, Muş, Bitlis, Van, Hakkari, Uşak

MAVİ KATEGORİDE YER ALAN İLLER

Şırnak