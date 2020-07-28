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Uzaktan otomatik ateş ölçen cihaz geliştirildi!

Koronavirüs ile mücadele devam ederken, Yıldız Teknopark bünyesindeki girişimciler ve Yıldız Teknik Üniversitesi’ndeki akademisyenler uzaktan otomatik olarak ateş ölçebilen, anomali durumunda uyarı veren ateş ölçer geliştirdi.

Uzaktan otomatik ateş ölçen cihaz geliştirildi!

Kovid 19 salgınıyla beraber artık bütün kapalı mekan girişlerinde ateş ölçümü yapılmaya başlandı. Bunun için genellikle termal kameralar, koldan ya da alından ateş ölçen cihazlar tercih ediliyor. Pandemi sürecinde ateş ölçen saat ve maske gibi farklı birçok ürün de ortaya çıktı.

Yıldız Teknik Üniversitesi akademisyenlerinden Doç. Dr. Fatma Aydın Akgün ise, temassız otomatik olarak ateş ölçebilen, elle taşınabilir hafiflikte ergonomik boyut da termal kamera içermeyen bir ateş ölçer geliştirdiklerini duyurdu. Bu ateş ölçer ticarileştiğinde evlerden toplu taşımaya, parklardan fabrikalara kadar otomatik olarak, bir kişiye gerek duyulmadan, temassız ateş ölçümü yapılabilecek. Ayrıca bu ölçüm sonucu istenilen cihazla paylaşılabilecek.

Uzaktan otomatik ateş ölçen cihaz geliştirildi!

Arka planda makine öğrenmesi, IoT, yapay zeka ve bazı algoritmaların çalıştığı bu ateş ölçer, hastanın rahatlığına önem veriyor. Hastanın hareket etmesi veya etrafındaki sıcak ve soğuk etmenlerden etkilenerek ateşinin yanlış ölçülmesi gibi durumları da ortadan kaldıran bu ürünle soğuk depo alanlarında çalışan kişilerin dahi vücut ısısı takip edilebilecek.

Uzaktan otomatik ateş ölçen cihaz geliştirildi!

Refakatçinin sorumluluğunu makineye aktaran bu ürünle hastanın ateşi saniyelik hatta saliselik aralarda ölçülüp kontrol edildiği gibi, artış ve düşüşlerde kritik aralığa yaklaştığında cihaza tanıtılan kişilere uyarı gidiyor. Bu teknolojinin pandemi sürecinde büyük kolaylık sağlayacağı düşünülüyor.

Uzaktan otomatik ateş ölçen cihaz geliştirildi!

Kübra Kaçmaz
Editör


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