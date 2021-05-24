Uzakyol Vardiya Zabiti, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu : 3152.21

Meslek Adı : Uzakyol Vardiya Zabiti

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu : Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu : Gemi Ve Hava Taşıtı Kontrolörleri Ve Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu : Güverte Görevlileri Ve Dümenciler

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri

Meslek Tanımı :

Uzakyol yapan ticaret filolarında deniz taşıt araçları ile yapılan taşımalarda yükün gemiye alınması, limanlarda ilgililere teslimi ve geminin sevk ve idaresi ile ilgili işleri yürüten kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Uzakyol Vardiya Zabiti; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kendisinden üst düzey gemi kaptanlarının (1. veya 2. Kaptan) talimatları doğrultusunda görev yapmak,

b) Köprüüstü?nden (geminin kumanda edildiği yer) geminin sevk ve idaresini yapmak,

c) Limanlarda yükleme ve boşaltmayı gözlemleyerek hatasız yapılmasını sağlar, aksaklıkları üstlerine bildirmek,

d) Gemi üzerinde, seferde ve limanlarda, emniyet ve güvenlik tedbirlerini almak,

e) TTK Md.1096 gereği limanda ve seferde Kaptan talimatına uygun olarak Gemi Jurnalini tutmak,

f) Vardiya sırasında harita, pusula, radar ve diğer seyrüsefer yardımcı araçlarından faydalanarak geminin emniyetli bir şekilde rotasında gitmesini sağlamak,

g) Güvertede görevli gemi adamlarının iş bölümünü yapmak, yaptırmak,

h) Gemi adamlarının verilen emirlere göre çalışıp çalışmadığını kontrol etmek,

i) Işıldak, Flama, telsiz veya telefonla diğer gemilerle ve kıyıyla haberleşmeyi sağlamak,

j) Harita işlemlerini yapmak,

k) Bakım ve tutum işlemlerini yapmak,

l) Köprü üstü?nü seyire manevraya hazır hale getirmek,

m) Gemideki ulusal ve uluslararası gereklilikleri sağlamak,

n) ISM (Uluslararası Emniyetli Yönetim) evraklarını hazırlamak,

o) Ulusal ve uluslararası denetimlere gemiyi hazır hale getirmek,

p) Gemilerin Liman giriş ve çıkışı için gerekli evrakları düzenlemek,

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Uzakyol Vardiya Zabiti Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Sağlık Hizmetleri Sekreterliği Öğretmeni mesleği için “2321.43” kod olarak kullanılır iken Ahududu Yetiştiricisi mesleği için “6112.43” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Uzakyol Vardiya Zabiti Meslek Kodu “3152.21” olarak belirlenmiştir.

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