Uzatma Ağ-File Örücüsü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Uzatma Ağ-File Örücüsü görev tanımı nedir, Uzatma Ağ-File Örücüsü ne iş yapar, Uzatma Ağ-File Örücüsü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Uzatma Ağ-File Örücüsü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Uzatma Ağ-File Örücüsü Tanımı;

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Uzatma Ağ-File Örücüsü Maaşı Ne Kadar? 2022 Uzatma Ağ-File Örücüsü Maaşları

Uzatma Ağ-File Örücüsü maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Uzatma Ağ-File Örücüsü maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Uzatma Ağ-File Örücüsü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7318.22

Meslek Adı :

Uzatma Ağ-File Örücüsü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

El Sanatları Çalışanları

Meslek Birim Grubu :

Tekstil, Deri Ve Benzer Malzemeleri Kullanan Elişi Çalışanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Balık avlamada kullanılan, dip ağları, orta su ağı, yüzey ağları, tarama şeklinde kullanılan ağlar, fanyalı uzatma ağları ve özel uzatma ağlarını istenilen ölçüye ve tekniğine uygun olarak uzatma ağları hazırlama bilgi ve becerisine sahip kişidir

Görev ve İşlem Basamakları :

Uzatma Ağ-File Örücüsü; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Örülecek ağın veya filenin cinsine göre kullanacağı ipliği seçmek ve seçtiği ipliği mekik içine sarmak veya ağ iğnelerine takmak,

b) Ağ iğnesi veya mekik yardımıyla iplikleri istenilen ölçülerde düğümleyerek kareler şeklinde örmek,

c) Örülen ağlara ağırlık vermek için kurşun veya suda batmaması için mantar gibi bazı maddeler tespit edebilir.

d) Emniyet kurtarma balıkçılık ve spor ağları örmekte ihtisası bulunabilir. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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