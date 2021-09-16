Uzay turizmi başladı! Space X dünya çevresinde tur attıracak

60 yıllık insanlı uzay uçuşu tarihinde ilk defa SpaceX; profesyonel astronot kullanmadan 4 turist ile dünya yörüngesinde 3 günlük tur düzenleyecek.

38 yaşındaki iş insanı Jared Isaacman, Esinlenme-4 (Inspiration4) ismi verilen 4 kişilik uçuşun masraflarını üstlenecek. Isaacman, bu durumu sıradan insanların yıldızlar arasında maceraya atılabileceği bir serüvenin ilk adımı olarak tamamladı.

Çocukken kanserle mücadele 29 yaşındaki sağlık çalışanı, bu uçuş için düzenlenen yarışmanın galibi 51 yaşında bir jeoloji öğretmeni ve 42 yaşında eski bir kadın savaş pilotu ekibin diğer üyeleri olarak yer alıyor.

Uzay turistleri, SpaceX'in ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) adına Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) astronot göndermek amacıyla kullandığı türden tam otomatik bir Dragon kapsülünde yolculuk edecekler. Çarşambe gecesi Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatma yapılacak ve UUİ'nin yaklaşık 160 kilometre daha yükseğine (575 kilometre) çıkacaklar.

Çıkılacak bu yükseklik Hubble Uzay Teleskobunun yörüngesinin biraz üzerinde kalıyor.

VIRGIN GALACTIC

11 Temmuz'da, İngiliz iş insanı Sir Richard Bronson da şirketi Virgin Galactic'in geliştirdiği araçla uzayın başladığı nokta olarak kabul edilen yerden 100 kilometre yüksekliğe seyahat etmişti. Unity-2 uzay aracı Branson dahil olmak üzere 6 kişiyi daha ağırlamıştı. ABD'nin New Mexico eyaletinden fırlatılan araç sorunsuz bir şekilde yere inişini gerçekleştirmişti.

BLUE ORIGIN

20 Temmuz'da ise ABD'li e-ticaret devi Amazon’un kurucusu Jeff Bezos şirketi Blue Origin'in geliştirdiği uzay aracıyla uzaya seyahat etmişti. Mürettebatının tamamı sivil olan ve "pilotsuz yapılan ilk uçuş olma" özelliğini taşıyan uçuş, yaklaşık 10 dakika sürmüştü.