Ece Seçkin'in düğünü için seçtiği iddialı gelinlik olay oldu!Gençlerbirliği 3-2 Altınordu | MAÇ SONUCUKYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK yurt başvuruları kaç güne belli olur 2021?SON DAKİKA ! Merakla beklenen KPSS sonuçları açıklandı!Barbaroslar dizisi ne zaman başlıyor, hangi kanalda 2021? Barbaroslar konusu ne? Oyuncuları kimler?Nuray Sayarı ile günlük burç yorumları 16 Eylül 2021 Perşembe | İkizler beklemede kalmalı, Aslanlar hırsının kurbanı olmamalı! İşte diğer burçlar...Uzay turizmi başladı! Space X dünya çevresinde tur attıracakDenizlispor 2-0 Adanaspor | MAÇ SONUCUKarantina süresinin sona ermesine dakikalar kala yola çıktı: YakalandıAltın fiyatları yerinde sayıyor! İşte 16 Eylül 2021 Perşembe güncel tam altın, yarım altın, çeyrek altın, gram altın fiyatları...
İstanbul20 °C
  1. HABERLER
  2. DÜNYA
  3. Uzay turizmi başladı! Space X dünya çevresinde tur attıracak

Uzay turizmi başladı! Space X dünya çevresinde tur attıracak

Elon Musk’ın kurucusu olduğu Space X firması, ilk kez içinde astronot bulunmayan bir roket ile 4 yolcuya dünya çevresinde 3 günlük seyahat düzenleyecek.

Uzay turizmi başladı! Space X dünya çevresinde tur attıracak

60 yıllık insanlı uzay uçuşu tarihinde ilk defa SpaceX; profesyonel astronot kullanmadan 4 turist ile dünya yörüngesinde 3 günlük tur düzenleyecek.

38 yaşındaki iş insanı Jared Isaacman, Esinlenme-4 (Inspiration4) ismi verilen 4 kişilik uçuşun masraflarını üstlenecek. Isaacman, bu durumu sıradan insanların yıldızlar arasında maceraya atılabileceği bir serüvenin ilk adımı olarak tamamladı.

Çocukken kanserle mücadele 29 yaşındaki sağlık çalışanı, bu uçuş için düzenlenen yarışmanın galibi 51 yaşında bir jeoloji öğretmeni ve 42 yaşında eski bir kadın savaş pilotu ekibin diğer üyeleri olarak yer alıyor.

Uzay turizmi başladı! Space X dünya çevresinde tur attıracak

Uzay turistleri, SpaceX'in ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) adına Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) astronot göndermek amacıyla kullandığı türden tam otomatik bir Dragon kapsülünde yolculuk edecekler. Çarşambe gecesi Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatma yapılacak ve UUİ'nin yaklaşık 160 kilometre daha yükseğine (575 kilometre) çıkacaklar.

Çıkılacak bu yükseklik Hubble Uzay Teleskobunun yörüngesinin biraz üzerinde kalıyor.

Uzay turizmi başladı! Space X dünya çevresinde tur attıracak

VIRGIN GALACTIC

11 Temmuz'da, İngiliz iş insanı Sir Richard Bronson da şirketi Virgin Galactic'in geliştirdiği araçla uzayın başladığı nokta olarak kabul edilen yerden 100 kilometre yüksekliğe seyahat etmişti. Unity-2 uzay aracı Branson dahil olmak üzere 6 kişiyi daha ağırlamıştı. ABD'nin New Mexico eyaletinden fırlatılan araç sorunsuz bir şekilde yere inişini gerçekleştirmişti.

Uzay turizmi başladı! Space X dünya çevresinde tur attıracak

BLUE ORIGIN

20 Temmuz'da ise ABD'li e-ticaret devi Amazon’un kurucusu Jeff Bezos şirketi Blue Origin'in geliştirdiği uzay aracıyla uzaya seyahat etmişti. Mürettebatının tamamı sivil olan ve "pilotsuz yapılan ilk uçuş olma" özelliğini taşıyan uçuş, yaklaşık 10 dakika sürmüştü.

Uzay turizmi başladı! Space X dünya çevresinde tur attıracak

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT