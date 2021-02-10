Uzaya sert iniş ne demek?

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Milli Uzay Programı Tanıtım Toplantısı’na katıldı. Erdoğan burada yaptığı konuşmada," 2023 sonunda yakın dünya yörüngesinde ateşleyeceğimiz kendi milli ve özgün hibrit roketimizle Ay’a ulaşarak sert iniş gerçekleştireceğiz" ifadesini kullanmıştı.

UZAYA SERT İNİŞ NE DEMEK?

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, merak edilen sert iniş konusuna değindi. Bakan Varank'ın açıklamasına göre yerli ve milli olarak geliştirilecek olan motor ateşlendikten sonra aya gönderilecek. Aracın dayanıklılık ve radyasyon testlerinden geçip geçmediğini, gerekli iletişimin sağlanıp sağlanamadığı ve kontrol edilip edilemediği denetlenecek. Bu aracın yönlendirilerek ay yüzüne çarpıp çarpmamasına ilişkin teste ise sert iniş deniyor.

Bakan Varank'ın konuya ilişkin tam açıklaması şu şekilde:

"Burada iki aşamalı planımız var. Öncelikle 2023 sonunda kendi uzay aracımızı yakın yörüngeye çıkartacağız. Şu anda 1,5-2 tonluk aracı kendimiz yörüngeye çıkartacak kabiliyete sahip değiliz. Oraya çıkaracağımız uzay aracımızı, kendi geliştirdiğimiz özgün ve milli motorumuzu ateşleyerek aya göndereceğiz ve uzay aracımızın aya sert iniş yapmasını sağlayacağız. Buradaki misyonun ilk aşamasından tek beklentimiz var, kendi geliştirdiğimiz ve oldukça özgün olan hibrit motoru uzayda ateşlemek.

Böyle bir aracı tasarladığımızda dayanıklılık, radyasyon testlerinden geçebiliyor mu? Aracı yörüngeye çıkarınca kendi motorumuzu ateşleyebiliyor muyuz? Bu aracımızı kontrol edebiliyor muyuz? Bu araçla gerekli iletişimi sağlayabiliyor muyuz? Bu aracı yönlendirerek ay yüzeyine adeta çarptırabiliyor muyuz? Biz bunun testini gerçekleştireceğiz. Sert iniş bu. Bunun içinde bir sinyal verici olacak, dünyaya sinyal gönderecek. Ay yüzeyine yaklaşırken kamera sistemi koyabileceksek oradan çekim yapıp bunların görüntülerini gönderecek.