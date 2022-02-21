Uzaylılar tarafından kaçırılan adam, yıllar sonra gördüklerini itiraf etti: "Savaş çıkacak, etkilenmeyen ülke kalmayacak, insanlar açlıktan ölecek" ABD'nin Mississippi eyaletinde 19 yaşındayken uzaylılar tarafından kaçırıldığını iddia eden Calvin Parker, gelecekte büyük bir savaş çıkacağını ve toprakların zarar görmesiyle çok sayıda insanın açlıktan öleceğini belirtti. Parker'ın söyledikleri gelecek adına birçok insanda tedirginlik oluşturdu...

1 11 Uzaylıların birçok kez bazı insanları kaçırdıkları ve araçlarına bindirerek birtakım şeyler gösterdikten sonra dünyaya geri bıraktıkları yönünde çok sayıda iddia bulunuyor. Dünyada ve Türkiye'de bu açıklamalar şaşkınlık yaratırken ABD'de yaşayan Calvin Parker isimli kişinin söyledikleri kan dondurdu.