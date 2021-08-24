Üzen vedaların ardından Güldür Güldür Show'a Avlu dizisinden bomba bir isim dahil oldu!

Star TV'de yayınlanan ve döneme damgasını vuran Avlu dizisinde Hasret Şengül karakterine hayat veren oyuncu Ayça Damgacı Güldür Güldür Show ailesine katıldı.

Ali Sunal'ın sunuculuğunu üstlendiği Show TV'de izleyici karşısına çıkan Güldür Güldür Show programı ekipten ayrılan isimlerle gündeme gelmekteydi. Renkli kişilikleriyle Güldür Güldür Show'a farklı bir soluk kazandıran Ecem Erkek ve Murat Akkoyunlu gibi sevilen isimlerin ayrılmasının ardından kadrosuna Ayça Damgacı'nın dahil olması seyirciyi heyecanlandırdı.

AYÇA DAMGACI KİMDİR?

Sinema ve dizi oyuncusu olan Ayça Damgacı, başından geçen olaylara dayanan, senaryosunu yazdığı ve başrolünü oynadığı 2008 yapımı Gitmek filmiyle tanındı.

İktisat okumaktan vazgeçen ve oyuncu olmaya karar veren Ayça Damgacı önce Şahika Tekand Oyunculuk ve Sanat Stüdyosu'na devam etti. Ardından İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tiyatro Bölümünden mezun oldu.

Ayça Damgacı kimdir, nereli, kaç yaşında?