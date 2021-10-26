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Üzenti ne demek, TDK'ya göre Üzenti kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Üzenti kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Üzenti ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Üzenti nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Üzenti kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Üzenti ne demek, TDK'ya göre Üzenti kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Üzenti ne demek? Üzenti TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi üzenti kelimesi. Peki üzenti ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre üzenti nedir, üzenti kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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ÜZENTİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Üzenti kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre üzenti kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Manevi hazdan yoksunluk

ÜZENTİ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Şu iftara çağrılış bile üzenti gibi geldi, kendimden sıkıldım.

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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