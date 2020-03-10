Üzerinde 10 paket esrar bulundu, “Ben kullanıyorum” dedi

Antalya'da pantolonunun ceplerinde ve sırt çantasında satışa hazır 10 paket esrar bulunan ve savunmasında, "Benim cinsiyet sorunum var, onun ağırlığını kaldırabilmek için uyuşturucu madde kullanırım" diyen sanığa 12 yıl 6 ay hapis cezası ve 25 bin TL adli para cezası verildi.

Edinilen bilgiye göre olay, 24 Temmuz 2019'da meydana geldi. İddialara göre, Muratpaşa ilçesinde bulunan alışveriş merkezi önünde bir şüphelinin uyuşturucu satışı yaptığı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Olay yerine gelen ekipler, şüphelinin elektrikli bisiklet üzerinde olduğunu ve bir lisenin kapısının önünde durduğunu fark etti. Yakalanan İran uyruklu şüpheli Kohyar E.'nin üzerinde yapılan aramada, pantolonunun ceplerinde ve sırt çantasının içinde satışa hazır 10 paket esrar bulundu. Aynı zamanda Kohyar E.'nın, çantasında araba anahtarı biçiminde hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği kabul edilen 13 bin 160 TL para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Kohyar E. ve avukatı katıldı.

"Cinsiyet sorunum var"

Tercüman eşliğinde savunması alınan Kohyar E., 10 yıldır uyuşturucu madde kullandığını belirterek, "Benim cinsiyet sorunum var, onun ağırlığını kaldırabilmek için uyuşturucu madde kullanırım, Eskişehir'de ikamet ederken oradan alırdım, 10 paket esrarı kullanmak için Düden Park'ta Ömer isimli soyadını bilmediğim, açık adresini bilmediğim bir kişiden 450 ve 250 TL'ye aldım, teraziye de 20 TL para verdim, 13 bin TL ise benim kendi paramdır, bu parayı babam bana sarraf yoluyla göndermiştir, benim geçimim için göndermiştir, aylık 2 bin - 3 bin TL para harcıyorum, babam bu parayı geçimim için yollamıştır, Türkiye'de işsizim, ben aynı kişiden daha önce de esrar alıyordum, her defasında eksik veriyordu, aldığım esrarı tartmak için ben teraziyi temin ettim, Düden Şelalesi'nin orada tartma işini yapıyordum, benim ayrıca kırmızı elektrikli bisikletim de vardır, ihbarda bahsi geçen bisiklet odur" dedi.

Esas hakkında mütalaasını açıklayan iddia makamı, toplanan deliller bütün halinde değerlendirildiğinde, sanığın hayatın olağan akışına ters düşen, suçtan ve cezadan kurtulmaya yönelik savunma yaptığını ve savunmasına itibar edilemeyeceğini ifade etti Kohyar E.'nin ticari maksatla uyuşturucu madde bulundurduğunu ve üzerine atılı suçu işlediğini kaydeden iddia makamı, sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, ilk olarak sanığın 10 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. Sanığın eylemi okula 200 metre yakın mesafede gerçekleştirdiğini göz önünde bulunduran heyet, cezayı 15 yıla çıkardı. İyi hal indirimi uygulayan heyet, sanığa 12 yıl 6 ay hapis cezası ve 25 bin TL adli para cezası verdi.

Kaynak: İHA