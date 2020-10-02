Üzerinde ay ve yıldızın bulunduğu ayvaları görenler gözlerine inanamıyor!
Nevşehir'de 75 yaşında emekli bir öğretmen, kendisi için yaptığı hobi bahçesinde yetiştirdiği ayvaların üzerindeki ay ve yıldız sembolünü görenler hayrete düşüyor. Görenlerin ilgi odağı haline gelen bu ayvaların üreticisi olan kişi alıcısını bulursak seri üretime de geçmeyi düşündüğünü belirtti.
Nevşehir’in Avanos ilçesinde çekilen bu görüntülerde emekli olmasının ardından kendine hobi bahçesi yapan 75 yaşındaki emekli öğretmen Ruşen Parlak'ın bahçesinde yetiştirdiği ay yıldız sembollü ayvaları görenler şaşırıyor. Meyve yetiştirmeyi ve ağaç dikmeyi sevdiğini ifade eden Parlak, ''İlk kez görenler hayret ediyorlar. Nasıl bir şey olabilir diye. Yapmak isteyenlere de nasıl yapıldığını anlatabilirim'' dedi.
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