Üzerinde ay ve yıldızın bulunduğu ayvaları görenler gözlerine inanamıyor!

Nevşehir'de 75 yaşında emekli bir öğretmen, kendisi için yaptığı hobi bahçesinde yetiştirdiği ayvaların üzerindeki ay ve yıldız sembolünü görenler hayrete düşüyor. Görenlerin ilgi odağı haline gelen bu ayvaların üreticisi olan kişi alıcısını bulursak seri üretime de geçmeyi düşündüğünü belirtti.