Üzerinde uyuşturucu çıkan şahıs, bekçiyi darp edip kaçtı

Fatih'te bekçileri görünce üzerinde bulunan uyuşturucu maddeyi atarak kaçmaya çalışan şüpheli şahıs, karşısından gelen başka bir bekçiye yumruk atarak yaraladı. Konu ile ilgili sosyal medyada "bekçiler vatandaşı darp ediyor" paylaşımları üzerine, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, iddiaların asılsız olduğunu bildirdi.

Fatih'te, bir kişinin gece bekçileri tarafından "darp ediliyor" iddiasıyla bazı sosyal medya hesapları paylaşılan görüntülerle ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından bir açıklama yapıldı.

Yapılan yazılı açıklamada, 1 Şubat 2020 tarihinde saat 22:30 sıralarında Seyitömer Mahallesi Hüseyin Kazım sokak, Şellal Parkı içerisinde Şaban Ç. isimli şahıs devriye gezen bekçilerimizi görünce kaçmaya başmış, daha sonra karşı istikametten gelen diğer bekçi unsurlarını görünce cebindeki narkotik maddeleri yere atarak görevlilerimize mukavemette bulunmuştur" belirtildi.

Şüphelinin bekçiyi yumruk atarak yaraladığı belirtilen açıklamada, "Çarşı ve mahalle bekçimiz Ali D'yi yumruk atarak ittirmek ve resmi üniformasını yırtmak suretiyle direnmeye devam eden ve bir pda cihazının da kırılmasına sebep olan şüpheli şahıs zor kullanarak gözaltına alındı. Şüpheli üzerinde yapılan incelemede 2 parça skunk diye tabir edilen narkotik madde ele geçirilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Ayrıca yapılan genel bilgi taraması (GBT) sorgulamasında şüphelinin, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretinde 1, uyuşturucu madde satın almak ve kabul etmekten 1, kasten yaralamadan 4 olmak üzere toplamda 6 tane suçtan araması olduğu tespit edildi.

Darp edilen bekçi, şüpheli Şaban Ç, hakkında suç duyurusunda bulurken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA