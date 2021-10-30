Üzerinden bir yıl geçti! AFAD'dan İzmir depremi için baş sağlığı mesajı...
AFAD, İzmir'in Seferihisar ilçesinde geçtiğimiz yıl meydana gelen depreme ilişkin olarak baş sağlığı mesajı yayımladı.
AFAD'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda," Geçen sene bugün, 30 Ekim 2020’de Seferihisar( İzmir) açıklarında meydana gelen Mw 6.6 büyüklüğündeki depremde 117 vatandaşımız vefat ederken, 1.032 vatandaşımız yaralandı. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
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