Üzerinden çıkan uyuşturucu hap sayısı şok etti

Sakarya'da narkotik ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda bir kişinin üzerinde 861 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalar kapsamında polis ekiplerince durdurulan M.T. isimli şahsın üzerinde yapılan aramada 861 adet uyuşturucu hap bulundu. Şahsın üzerinde ele geçirilen uyuşturucu hapın sayısı şok etti. Gözaltına alınan M.T.'nen Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunda 3 ayrı suçtan arandığı ve 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA