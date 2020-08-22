Üzerine ağaç devrilen orman işçisi hayatını kaybetti

Edirne'de bir orman işçisi, üzerine ağaç devrilmesi sonucu feci şekilde can verdi. Yaşanan olay, Keşan'da bulunan radyolink yolu, Kaletepe mevkiinde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, bölgede bulunan ağaçları kesim işlerini yapan ekipler ile birlikte çalışan R.Ö. (61), ağaç kesimi yapıyordu.Ormanlık alandaki daha önceden belirlenmiş ağaçları kesmeye başlayan işçinin çalıştığı sırada kestiği bir araç üzerine düştü. R.Ö. aldığı darbe ile beraber ağır yaralandı. Durumu fark eden çevredekilerin, olayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar etmesi üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yapılan ilk belirlemelerde ağacın üzerine devrildiği sırada olay yerinde hayatını kaybettiğinin tespit edilmesi ardından R.Ö., Keşan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Daha sonra ise otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.