Trabzon'da harfiyat kamyonu denize uçtuFerdi Kadıoğlu kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hangi takımda?Çeşme'de korkutan yangın!Özge Gürel'den sevgilisi Serkan Çayoğlu'na ilan-ı aşk!Antalya'da orman yangınıÜzerine ağaç devrilen orman işçisi hayatını kaybettiTokatlı başkan karantina sürecini yaylada geçiriyorTrabzonspor, Fenerbahçe ve Galatasaray'a suç duyurusunda bulundu!Anne olamayacağını öğrenen ünlü model intihar etti'Polisim' diyerek yol kesti, tehditler savurarak defalarca kez bıçakladı!
İstanbul30 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Üzerine ağaç devrilen orman işçisi hayatını kaybetti

Üzerine ağaç devrilen orman işçisi hayatını kaybetti

Edirne'nin Keşan ilçesindeki ormanlık alanda ağaç kesimi yapan işçinin üzerine ağaç devrildi. Yapılan tüm müdahaleye rağmen işçi hayatını kaybetti.

Üzerine ağaç devrilen orman işçisi hayatını kaybetti

Edirne'de bir orman işçisi, üzerine ağaç devrilmesi sonucu feci şekilde can verdi. Yaşanan olay, Keşan'da bulunan radyolink yolu, Kaletepe mevkiinde meydana geldi.

Üzerine ağaç devrilen orman işçisi hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, bölgede bulunan ağaçları kesim işlerini yapan ekipler ile birlikte çalışan R.Ö. (61), ağaç kesimi yapıyordu.Ormanlık alandaki daha önceden belirlenmiş ağaçları kesmeye başlayan işçinin çalıştığı sırada kestiği bir araç üzerine düştü. R.Ö. aldığı darbe ile beraber ağır yaralandı. Durumu fark eden çevredekilerin, olayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar etmesi üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yapılan ilk belirlemelerde ağacın üzerine devrildiği sırada olay yerinde hayatını kaybettiğinin tespit edilmesi ardından R.Ö., Keşan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Daha sonra ise otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Kübra Kaçmaz
Gece Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT