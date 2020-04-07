Üzerine demir merdiven düşen işçi hayatını kaybetti

MERSİN'in Akdeniz ilçesinde, soğuk hava deposunda tadilat yapan işçi Mustafa Arıkan (53), üzerine demir merdivenin düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Olay, ilçeye bağlı Evci Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, özel bir soğuk hava deposunda tadilat sırasında Mustafa Arıkan'ın üzerine demir merdiven düştü. Merdivenin altında kalan Arıkan ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Burada ilk müdahalesi yapılan Arıkan, Tarsus'ta kaldırıldığı özel hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Kaynak: DHA