Üzerine duvar yıkılan araçlar olay yerinden kaldırıldı

Denizli'de aşırı rüzgar nedeniyle üzerine duvar yıkılan otomobiller olay yerinden kaldırıldı. Olayın gerçekleştiği sokakta yapılan temizlik çalışmasının ardından trafiğe açıldı.

Merkezefendi ilçesi Değirmenönü Mahallesi 1598 Sokak'ta bir arsanın çevresine örülen istinat duvarı dün gece sabaha karşı fırtına nedeniyle park halindeki 3 aracın üzerine devrildi. Briketlerden bazıları araçların camlarından içeri girdi. Araçların tavanları yıkılan duvarın briketleri ile kaplandı. Ölen ya da yaralananın olmadığı fakat büyük çapta maddi hasarın meydana geldiği olayda üzerine duvar yıkılan otomobiller olay yerinden çekiciler yardımıyla kaldırıldı. Ardından bölgede belediye tarafından iş makineleriyle temizlik çalışması başlatıldı. İşçiler yıkılan duvardan çevreye dağılan briketleri sokaktan kaldırarak yolu ulaşıma açtı.

Kaynak: İHA