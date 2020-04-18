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Üzerine duvar yıkılan çocuk öldü

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde yıkılan duvarın altında kalan yabancı uyruklu çocuk hayatını kaybetti.

Üzerine duvar yıkılan çocuk öldü

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde yıkılan duvarın altında kalan yabancı uyruklu çocuk hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Halfeti ilçesine bağlı kırsal Karaotlak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, atıl durumdaki bir binada oynayan Ömer Musto (8), aniden yıkılan duvarın altında kaldı. Ailesince Halfeti Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Musto, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Musto'nun cenazesi otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA




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