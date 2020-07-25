Üzerine kepçe düşen işçi feci şekilde can verdi
Bakırköy'de bir işçinin üzerinde arızalanan iş makinesinin kepçesi düştü. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri talihsiz işçinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay anında iş makinesini kullanan operatör ise arkadaşının cansız bedeninin yanı başında gözyaşlarına boğuldu
İstanbul Bakırköy'de İSKİ adına çalışan bir taşeron firma işçisi çalışma yaptığı sırada üzerine arızalanan iş makinesinin kepçesi devrildi. Talihsiz işçi olay yerinde feci şekilde can verdi.
Bakırköy Cevizlik Mahallesi İstanbul Caddesi'nde meydana gelen olayda taşeron firma işçileri cadde üzerinde İSKİ adına çalışma yaptığı sırada kepçelerden birinin hidrolik sisteminde arıza oluştu. Kazı yapan iş makinesinin kepçesi arıza nedeniyle boşalınca işçinin üzerine düştü.
OPERATÖR GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri işçinin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay anında iş makinesini kullanan operatör Uğun A. gözyaşları içinde kaldı.
Polis ekipleri kepçe operatörünü gözaltına aldı. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.