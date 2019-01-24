Üzerine televizyon ünitesi düşen çocuk hayatını kaybetti

Adana'da üzerine televizyon ünitesi düşen 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Olay, Seyhan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Suriyeli Muhammed El Bekri ve Vela El Hamra Bekri'nin 5 yaşındaki oğulları Gays El Bekri'nin üzerine televizyonla birlikte ünite düştü. Durumu fark eden anne ve baba hemen çocuğu özel bir hastaneye götürdü. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen 5 yaşındaki Gays El Bekri kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA