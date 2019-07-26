Kartepe Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir fabrikada üzerine yüzlerce kiloluk demir sac düşen işçi yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Kartepe Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir lastik fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, fabrikada çalışan Mehmet Nuri Ç. (27) adlı işçinin üzerine yüzlerce kiloluk demir sac düştü. Demir sacın altında kalarak yaralanan işçiyi görenler durumu 112 Acil Yardım ekiplerine ihbar etti. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı işçi, ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Vücudunda çok sayıda kırık oluştuğu tespit edilen Mehmet Nuri Ç. tedavi altına alınırken polis, olay ile ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA