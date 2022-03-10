Üzgün pozlarıyla dikkat çeken Macron savaşın etkisinden kolay çıkmış! Ukrayna'nın üyeliğini reddetti!

Geçtiğimiz günlerde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefpn görüşmesi gerçekleştiren Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, görüşmenin ardından basına bazı fotoğrafları servis edilmişti. Macron'un fotoğraflardaki 'düşünceli' ve 'dertli' pozları sosyal medyada oldukça konuşulurken, Fransız liderin konuşmanın etkisinden kolay çıktığı görüldü. Macron, Ukrayna'nın AB üyeliğine karşı çıkarak bunun mümkün olmadığını ifade etti.

SAVAŞIN ETKİLERİ ELE ALINDI

Avrupa Birliği liderleri, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri operasyonlarının 15'inci gününde, resmi olmayan 2 günlük bir zirve için Fransa'da toplandı. Paris'teki Versailles Sarayı'nda gerçekleştirilen toplantıda savaş ve etkileri detaylı bir şekilde ele alındı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, toplantıda yaptığı konuşmada, Ukrayna lideri Zelensky'nin AB üyelik başvurusu konusunda açıklamalarda bulundu.

ADAYLIĞI MÜMKÜN GÖRMEDİ

Ukrayna'nın şu anda savaşta olduğunu ifade eden Macron, bu durumdaki bir ülkenin adaylığının mümkün olmadığı ancak Ukrayna'yı yüzüstü de bırakmayacaklarını açıkladı. Fransız lider, "Önümüzdeki saat ve günlerde diplomatik çözüm göremiyorum" dedi.

"HENÜZ ERKEN"

Macron, Ukrayna'nın üyelik durumuyla ilgili olarak "Ukrayna'nın AB'ye üyelik prosedürünü başlatmak için henüz erken. Ukrayna savaş halinde. Savaş halinde bir ülkenin adaylığı mümkün değil, ancak tümüyle de yüzüstü bırakamayız. Avrupa değişmeli. Pandemi bu değişimi başlattı, savaşın darbesiyle daha da hızlı değişim gerekir" şeklinde konuştu.