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  3. Üzgün pozlarıyla dikkat çeken Macron savaşın etkisinden kolay çıkmış! Ukrayna'nın üyeliğini reddetti!

Üzgün pozlarıyla dikkat çeken Macron savaşın etkisinden kolay çıkmış! Ukrayna'nın üyeliğini reddetti!

Ukrayna'nın AB üyeliği gündeme gelirken ülkenin savaş halinde olduğunu ifade eden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna'nın AB üyeliğinin mümkün olmadığı söyledi.

Üzgün pozlarıyla dikkat çeken Macron savaşın etkisinden kolay çıkmış! Ukrayna'nın üyeliğini reddetti!

Geçtiğimiz günlerde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefpn görüşmesi gerçekleştiren Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, görüşmenin ardından basına bazı fotoğrafları servis edilmişti. Macron'un fotoğraflardaki 'düşünceli' ve 'dertli' pozları sosyal medyada oldukça konuşulurken, Fransız liderin konuşmanın etkisinden kolay çıktığı görüldü. Macron, Ukrayna'nın AB üyeliğine karşı çıkarak bunun mümkün olmadığını ifade etti.

SAVAŞIN ETKİLERİ ELE ALINDI

Avrupa Birliği liderleri, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri operasyonlarının 15'inci gününde, resmi olmayan 2 günlük bir zirve için Fransa'da toplandı. Paris'teki Versailles Sarayı'nda gerçekleştirilen toplantıda savaş ve etkileri detaylı bir şekilde ele alındı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, toplantıda yaptığı konuşmada, Ukrayna lideri Zelensky'nin AB üyelik başvurusu konusunda açıklamalarda bulundu.

Üzgün pozlarıyla dikkat çeken Macron savaşın etkisinden kolay çıkmış! Ukrayna'nın üyeliğini reddetti!

ADAYLIĞI MÜMKÜN GÖRMEDİ

Ukrayna'nın şu anda savaşta olduğunu ifade eden Macron, bu durumdaki bir ülkenin adaylığının mümkün olmadığı ancak Ukrayna'yı yüzüstü de bırakmayacaklarını açıkladı. Fransız lider, "Önümüzdeki saat ve günlerde diplomatik çözüm göremiyorum" dedi.

Üzgün pozlarıyla dikkat çeken Macron savaşın etkisinden kolay çıkmış! Ukrayna'nın üyeliğini reddetti!

"HENÜZ ERKEN"

Macron, Ukrayna'nın üyelik durumuyla ilgili olarak "Ukrayna'nın AB'ye üyelik prosedürünü başlatmak için henüz erken. Ukrayna savaş halinde. Savaş halinde bir ülkenin adaylığı mümkün değil, ancak tümüyle de yüzüstü bırakamayız. Avrupa değişmeli. Pandemi bu değişimi başlattı, savaşın darbesiyle daha da hızlı değişim gerekir" şeklinde konuştu.

Üzgün pozlarıyla dikkat çeken Macron savaşın etkisinden kolay çıkmış! Ukrayna'nın üyeliğini reddetti!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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