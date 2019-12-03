Uzman çavuş, bomba atar mühimmatının patlaması sonucu şehit oldu- Yeniden

HAKKARİ'de görev yapan Jandarma Uzman Çavuş Recep Özmen, görevi sırasında, piyade tüfeğine monte edilen bomba atarın mühimmatının infilak etmesi sonucu şehit oldu.

Hakkari- Çukurca karayolunun 40'ıncı kilometresindeki Şine yol kontrol noktasında görevli Jandarma Uzman Çavuş Recep Özmen'in piyade tüfeğine monte ettiği bomba atarın mühimmatı, bilinmeyen nedenle infilak etti. Patlamada, Özmen ağır yaralandı. Silah arkadaşlarının yardımıyla Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Jandarma Uzman Çavuş Recep Özmen, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamayarak, şehit oldu.

Konya'nın Akşehir ilçe nüfusuna kayıtlı olan Jandarma Uzman Çavuş Recep Özmen'in cenazesinin, saat 19.00'da Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda düzenlenecek törenin ardından, toprağa verilmek üzere memleketine gönderileceği belirtildi.

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Kaynak: DHA