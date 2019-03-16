İstanbul11 °C

  1. HABERLER

  2. İÇ HABERLER

  3. Uzman çavuş cinnet getirdi, oğlu ve eşini öldürüp intihar etti

Uzman çavuş cinnet getirdi, oğlu ve eşini öldürüp intihar etti

Tunceli'de bir uzman çavuş cinnet getirdi, oğlu ve eşini öldürüp intihar etti.

Uzman çavuş cinnet getirdi, oğlu ve eşini öldürüp intihar etti

Tunceli'de bir uzman çavuş cinnet getirdi, oğlu ve eşini öldürüp intihar etti.

Olay, jandarmaya ait lojmanlarda meydana geldi. İddiaya göre, Uzman Çavuş Hüseyin B., bilinmeyen bir nedenle cinnet getirip oğlu Doruk (7) ile eşi Sibel'i tabanca ile vurarak öldürdükten sonra intihar etti. Silah sesleri üzerine eve girenler, aile fertlerinin cansız bedenleri ile karşılaştı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından cenazelerin otopsi için hastaneye götürüleceği öğrenildi.

Kaynak: İHA

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.