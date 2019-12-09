Uzman çavuş yaşamına son verdi - Yeniden

ISPARTA'nın Eğirdir ilçesinde, uzman çavuş Coşkun K. (28), kaldığı apartta kendisini tabancasıyla vurarak yaşamına son verdi.

Olay, saat 04.00 sıralarında, Yazla Mahallesi'nde meydana geldi. Uzman çavuş Coşkun K.'nin kaldığı aparttan silah sesi duyanlar, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekibi, Coşkun K.'yi kanlar içinde yatarken hareketsiz halde buldu. Yapılan kontrolde Coşkun K.'nin yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olay yerinde yapılan incelemede ise cesedin yanında tabanca bulundu. Coşkun K.'nin tabancasıyla intihar ettiği belirlendi. Coşkun K.'nın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

Otopsi sonrası ailesine teslim edilen Coşkun K.'nin cenazesinin yarın Çanakkale'de toprağa verileceği bildirildi.

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Kaynak: DHA