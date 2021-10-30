Uzman Çavuş Göktür Demir, kaldığı otelde bileklerini keserek intihar etti

Alınan bilgilere göre olay dün akşam saatlerinde Merkez Burç Mahallesi'ndeki bir otelde meydana geldi. Uzman Çavuş Göktür Demir sabah kahvaltısına inmeyince odasına giden otel görevlisi Demiri kanlar içinde yatarken buldu.

BİLEKLERİNİ KESEREK İNTİHAR ETTİ

Bunun üzerine otel görevlileri durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, Demir'in bileklerini keserek intiha ettiğini belirledi. Bunun üzerine polis ekipleri çağrıldı. Otelde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri inceleme yaparken, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Mustafa Güder de olay yerine gelerek polis ekiplerinden olaya ilişkin bilgi aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken Uzman Çavuş Göktür Demir'in Bitlis Tatvan'da görevli olduğu öğrenildi.