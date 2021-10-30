Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener kritik vaka eşiğini açıkladı! Sınır aşılırsa yeniden kapanma gelebilirAdli Tıp ne demek, TDK'ya göre Adli Tıp kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Bursa'daki hırsızlık yöntemi pes dedirtti! Tanınmamak için beyaz çarşaf giydi, görenler hayalet sandı!Uzman Çavuş Göktür Demir, kaldığı otelde bileklerini keserek intihar ettiGülşen'in konserinde Galatasaray taraftarını kızdıracak hareket! Sarı kırmızılı takıma küfür edildi!Ümraniye'de feci kaza! Bariyerlere çarptı, yola savruldu: 4 yaralıİtlaf ne demek, TDK'ya göre İtlaf kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Best Model'in taciz skandallarına bir yenisi daha eklendi! Erkan Özerman'ın çalışanından çarpıcı itiraf! "Burada konuşamayacağımız çok şey ifadelerde yer alacak"Meral Akşener'in Siirt ziyaretinde "Burası Kürdistan" demişti! Gözaltına alınan esnaf serbest bırakıldıSunum yapıldı, Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: 2023 seçimlerine hazırlanın, çalışmalarınızı hızlandırın
İstanbul16 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Uzman Çavuş Göktür Demir, kaldığı otelde bileklerini keserek intihar etti

Uzman Çavuş Göktür Demir, kaldığı otelde bileklerini keserek intihar etti

Burdur'da Uzman Çavuş Göktür Demir kaldığı otelin odasında bileklerini keserek intihar etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Uzman Çavuş Göktür Demir, kaldığı otelde bileklerini keserek intihar etti

Alınan bilgilere göre olay dün akşam saatlerinde Merkez Burç Mahallesi'ndeki bir otelde meydana geldi. Uzman Çavuş Göktür Demir sabah kahvaltısına inmeyince odasına giden otel görevlisi Demiri kanlar içinde yatarken buldu.

BİLEKLERİNİ KESEREK İNTİHAR ETTİ

Bunun üzerine otel görevlileri durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, Demir'in bileklerini keserek intiha ettiğini belirledi. Bunun üzerine polis ekipleri çağrıldı. Otelde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri inceleme yaparken, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Mustafa Güder de olay yerine gelerek polis ekiplerinden olaya ilişkin bilgi aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken  Uzman Çavuş Göktür Demir'in Bitlis Tatvan'da görevli olduğu öğrenildi. 

Uzman Çavuş Göktür Demir, bileklerini keserek intihar etti Uzman Çavuş Göktür Demir, bileklerini keserek intihar etti

 

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT