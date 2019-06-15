Uzman çavuşlar kaza yaptı: 2 ölü, 1 yaralı (3)
Mersin'in Tarsus ilçesinde bariyerlere çarpan otomobilde hayatını kaybeden uzman çavuşlardan Fatih Şahin için Tarsus Şehir Mezarlığı'nda tören düzenlendi.
ŞAHİN'İN CENAZESİ TOKAT'A GÖNDERİLDİ
Mersin'in Tarsus ilçesinde bariyerlere çarpan otomobilde hayatını kaybeden uzman çavuşlardan Fatih Şahin için Tarsus Şehir Mezarlığı'nda tören düzenlendi. Uzman Çavuş Fatih Şahin'in Tokat'tan gelen ailesi törende sinir krizi geçirdi. Şahin'in cenazesi defnedilmek üzere memleketi Tokat'a gönderildi.
DHA
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