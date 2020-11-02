Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde özel bir hastanede görev yapan ve korona virüse yakalanması sonrası tedavi altına alınan Uzm. Dr. Aydın Ünsal 20 gündür süren yaşam savaşını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre Gölcük ilçesinde bulunan özel bir hastanede kardiyoloji ve iç hastalıkları uzmanı olarak görev yapan 63 yaşındaki Dr. Aydın Ünsal, yakalandığı korona virüs sonrasında hayatını kaybetti.

Kovid-19 testinin pozitif çıkması sonrasında tedavi altına alınan Ünsal, 20 gün süren yaşam savaşını kaybetti. Tedavi gördüğü özel hastanede hayatını kaybeden Ünsal’ın yarın görev yaptığı hastanede pandemi tedbirleri kapsamında düzenlenecek törenin ardından, Gölcük Değirmendere’de defnedileceği öğrenildi.

UZMAN DOKTOR AYDIN ÜNSAL KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NEDEN ÖLDÜ?

1957 yılında İzmir’de doğan Kardiyoloji ve İç Hastalıkları uzmanı Dr. Aydın Ünsal, 63 yaşındadır.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tıp eğitimini tamamlamasının ardından Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (GATA) Tıp Fakültesi’nde iç hastalıkları ve kardiyoloji alanlarında uzmanlığını tamamladı.

Gölcük Deniz Hastanesi’nde kardiyoloji hekimi, Gölcük Deniz Hastanesi’nde başhekim yardımcısı, Gölcük Askeri Hastanesi’nde başhekim olarak görev aldı.

Yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından tedaviye başlayan Uzm. Dr. Aydın Ünsal, 20 günlük mücadelesinin ardından yaşam mücadelesini kaybetti.