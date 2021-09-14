Uzman doktor kışa rahat girmenin formülünü açıkladı: ikinci doz aşı

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şaban Gürcan, Kovid-19 aşılarının salgınla yapılan mücadelede en etkili silah olduğunun altını çizdi. Aşıya ulaşma konusunda Türkiye'de herhangi bir problem yaşamadığımızı belirten Gürcan, herkese aşı olma çağrısı yaptı.

Gürcan, aşının yararının bilimsel verilerle kanıtlandığını dile getirirken hasta sayısının düşmesini ve aşı olanların hastalığı hafif geçirmelerini bunun kanıtı olarak gösterdi. Aşı yaptırmayanlar ile karşılaştırıldığında hastaneye başvurma, yoğun bakıma yatma ve ölüm oranlarında ciddi bir düşüşün olduğunu belirten Gürcan, pandemiden kurtulmanın en etkili yöntemi olarak aşılanmayı gösterdi. Türkiye’de 100 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldığını söylerken, aşılama çalışmalarının da başarılı şekilde devam ettiğini belirtti.

SAĞLIK ÇALIŞANLARI ÇOK ÖZVERİLİ

Toplumsal bağışıklığa ulaşılması için şu anda yeterli aşıla oranına varılmadığını dile getiren Gürcan, Sağlık Bakanlığı ve sağlık çalışanlarının büyük özveriyle çalıştığına dikkat çekti.

Sağlık Bakanlığının rakamlarına bakıldığında, ilk doz aşılamanın 51 milyona yakın, ikinci ve üçüncü doz aşının toplam miktarının da 50 milyon civarında olduğunu belirten Prof. Dr. Şaban Gürcan; “Toplumun yüzde 60'ı aşı kararsızlığını yenmiş ve aşılanmaya karar vermiş demektir, bu çok iyi bir durum. Eğer bu kişiler ikinci dozlarını olursa toplumsal bağışıklık düzeylerine ulaşmamızın çok yakın olduğu gerçeği ortaya çıkıyor. Bu grup aşısını tamamlayıp 1-2 ay boyunca maske, mesafe ve temizlik kurallarına da tam bir uyum sağlanırsa tünelin sonuna geleceğimizi düşünüyorum." diyerek toplumun büyük kısmının aşı konusundaki duruşunu gösterdiğini ifade etti.

ÖNEMLİ BİR FIRSAT YAKALADIK!

Şu anda salgınla ilgili önemli bir fırsat yakaladığımızı, rehavete kapılmadan herkesin aşısını yaptırması gerektiğini söyledi.

"Yakaladığımız bir fırsat var. İlk dozunu olanların yakın zamanda ikinci doz aşılarını da olacaklarını düşünürsek ve 1-2 ay daha sıkı bir şekilde maske, mesafe ve temizliğe dikkat edersek bu kışa çok rahat şekilde girebiliriz. “ diyen Gürcan bu şekilde eski özlenen günlere dönülebileceğini ifade etti.