Uzman doktor koronavirüs aşısı olmayı reddetti! Hayatından oldu

Yaklaşık 2 hafta önce Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doktor Kenan Alioğlu’na korona tanısı konuldu ve Kocaeli Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Alioğlu durumunun ağırlaşması ile Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne nakledildi. Entübe yapılan Alioğlu bugün hayatını kaybetti.

Meslektaşları Alioğlu’nun ölümü ile ilgili üzüntülerini dile getirirken aşı konusunda doktor arkadaşlarına ısrar etmelerine rağmen aşı olmayı reddettiğini söylediler. Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 10 senedir görev yapan ve bekar olan Alioğlu için yarın öğle saatlerinde hastane önünde bir tören gerçekleştirilecek.

Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Profesör Doktor Mustafa Güneş koronavirüsten dolayı iki doktorlarını kaybettiklerini ve acılarının çok büyük olduğunu söyledi. Ailesine ve tüm sağlık çalışanlarına da başsağlığı diledi.