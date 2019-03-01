Uzman doktorlar, soruları yanıtladı

BOLU'da, Güven Sağlık Grubu uzmanları Prof. Dr. Serdar Özbaş, Prof. Dr. Deniz Yamaç, Opr. Dr. Sedat Cömert ve Bolu'da özel bir hastanede çalışan diyetisyen Dilehan Kaya tarafından düzenlenen seminerle, katılımcıların onkoloji hastalıkları ve tüp bebek tedavileri ile ilgili soruları yanıtlandı.

Bolu Ticaret ve Sanayi Odası konferans salonunda düzenlenen seminere çok sayıda vatandaş ilgi gösterdi. Seminer kapsamında Güven Sağlık Grubu Uzmanları Prof. Dr. Serdar Özbaş, Prof. Dr. Deniz Yamaç, Opr. Dr. Sedat Cömert ve Bolu'da özel bir hastanede çalışan Diyetisyen Dilehan Kaya vatandaşların merak ettikleri soruları yanıtladı. Seminer öncesi toplantı ile ilgili bilgiler veren Meme Hastalıkları ve Endokrin Cerrahı Prof. Dr. Serdar Özbaş, "Daha çok kadın sağlığı üzerinde soru-cevap şeklinde tartışalım istedik. Ben biraz meme hastalıkları, meme kanserinin tedavisiyle ilgili ağırlıklı olarak bilgilendirme yapmaya çalışacağım. Onkolojik gelişmeler konusunda bilgi vermeye çalışacağız." dedi.

Toplantıda hem kadın sağlığı hem de tüp bebekle üreme sağlığı ile ilgili bilgiler vereceğini ifade eden Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Sedat Cömert ise şunları söyledi:

"Ben de kendimce hem kadın sağlığı tartışmalarına katkıda bulunmaya çalışacağım. Hem de tüp bebekle üreme sağlığı ile ilgili konuları cevaplamaya çalışacağız. Bu tarz toplantılar halkla direkt interaktif şekilde uygulanabildiği ölçüde daha başarılı oluyor. Onun için bunu direkt konferans şeklinde değil de karşılıklı sohbet programı olması şeklinde planladık. Umarım herkes için faydalı olur. Öncelikle tüp bebek konusuyla ilgili yardım istememekten çekinmemelerini isterim. Çünkü biliyorsunuz bu konular hala toplumumuzda biraz mahrem konular. Bazen sorun yaşayan insanlar aile içerisinde çözümlemeye çalışıyorlar. Oysa ülkemizde sağlık sektörüne ulaşım oldukça kolay. Uzman hekimlere ulaşabilir. Bu konuda her türlü şeyi sorabilirler. Hatta online platformlardan bile bir çok konuda bilgi almaları mümkün oluyor. Çekingen olmamalarını öneririm. Çözüm aradıkça bulunuyor."

Medikal Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Deniz Yamaç da kanser tedavisinde erken teşhisin önemine değinerek, "Kanserin ilaç tedavisi yönüyle anlatmaya çalışacağız bugün. Kanser bütün dünyada çok önemli bir sorun bugün için. Adı bile duyulduğunda çok korkulan bir durum. İnsanların kendilerinde fark ettikleri değişiklikleri korktukları için geciktirdiklerini görüyoruz. Bu korkunun yenilmesi lazım. Bilgilendirmeler her zaman çok faydalı. Kanser tedavisinde şu anda gerçekten erken teşhise gidebilirsek çok iyi bir noktadayız. Dünya ile aynı noktadayız" diye konuştu.

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DHA