Uzman Dr. Nagihan Demir Anka’da hasta kabulüne başladı

Özel Gaziantep Anka Hastanesi kadrosuna yeni isimler ekleyerek, gücüne güç katmaya devam ediyor. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Nagihan Demir,Özel Gaziantep Anka Hastanesinde hasta kabulüne başladı.

Özel Gaziantep Anka Hastanesi, hem Gaziantep hem de çevre illerin sağlık ihtiyacına en iyi şekilde cevap vermek için hekim kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Nagihan Demir de, Özel Gaziantep Anka Hastanesinin uzman kadrosuna dahil olarak hasta kabulüne başladı.

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Nagihan Demir, 1977'de İstanbul'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden 2001 yılında lisans eğitimini tamamlayarak mezun olan Uzman Dr. Demir, ihtisasını 2002-2007 yılları arasında Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaptı.

Tuzla Devlet Hastanesi, Trabzon Göğüs Hastalıkları Hastanesi, Yakacık Doğumevi ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Ağrı Devlet Hastanesi ve İstinye Devlet Hastanesinde görev yapan Uzman Dr.Nagihan Demir, Türk Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) üyesi olup,iş yeri hekimliği, kan bankacılığı ve transfüzyon tıbbı sertifikalarına sahiptir.

Kaynak: İHA