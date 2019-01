Uzman estetisyen yılın güzellik sektörü girişimci ödülünü aldı

Geçtiğimiz günlerde düzenlenen Gelin Damat Dergisi 2018 Ödül Töreninde Uzman Estetisyen Neslim Güngen Yılın Güzellik Sektörü Girişimci Kadın Ödülünü aldı.

Ödül töreninde hayata geçirdiği birçok proje ile Türkiye'nin birçok yerinde ve İstanbul'da bayilik vererek güvenilirliğini ispatlayan Neslim Güngen şunları ifade etti;

'Bu işe başlama sebeplerimden biri aslında önce kendimi keşfetmek istememdi. İçinde bulunduğun yolculuğu gözden geçirdiğimde aslında bir kadının kaşını değiştirmek ya da cildini güzelleştirmenin çok daha ötesinde bir iş yaptığımı fark ettim. Çünkü her kadınla bire bir sohbet ettim her şeyden önce doğru iletişim bana her kadın ile farklı dünyalara kapılar açtı.'

Farkındalık oluşturan başarılı Uzman Estetisyen Neslim Güngen sözlerine şöyle devam etti;

'Her geçtiğim kapıda kendime bir şeyler kattım ve fark ettim ki aslında bu çıktığım yolculukta amacım birilerini sadece güzelleştirmek değildi, başka bir görevim daha vardı; daha çok araştırmak ve Türk kadınına ihtiyacı olan tüm yenilikleri sunmak. Bunun doğrultusunda iki yıldır araştırıp uzun uğraşlar ve bürokratik engellere rağmen brezilyadan distribütörlüğünü aldığım striort "çatlak onarım yöntemi" ile bugün tüm ülkede tanınmayı başaran uygulamayı hizmete sunduğum için son derece mutlu ve gururluyum bu ödülü tüm hayallerinin peşinden bıkmadan yorulmadan koşan kadınlara ithaf ediyorum.'

Kaynak: İHA