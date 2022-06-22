Uzman Fizyoterapist Elif Uzun klimanın olumsuz etkilerine karşı uyardı! "Yüz felcine merhaba diyoruz"

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte serinlemek isteyenler çeşitli yollar denemeye başladı. Klima ile serinlemelerin arttığı sıcak yaz günlerinde uzmanından önemli açıklamalar geldi. Uzman Fizyoterapist Elif Uzun konuyla ilgili olarak “Kış aylarında soğuk ile görüldüğü düşünülen yüz felci, yazın klimaların yoğun ve yanlış kullanımı nedeniyle de görülebilir. Yazın bunaltan sıcaklar ile birlikte kendimizi klimanın serinliğine bırakırken aslında yüz felcine merhaba diyoruz" ifadelerini kullandı.

YOĞUN VE YAYGIN KULLANIM FELCE NEDEN OLUYOR

Klima ilgili birlikte gelen yapay ve ani serinlemeler ile birlikte, yüz sinirleri beyinden çıkarak yüze gelmesiyle dar bir kanaldan geçerek yüze dağıldığını söyleyen Durur “Yüz felci, günlük hayatta en çok soğuğa maruziyet ile sinir etrafında oluşan ödem ve enflamasyon sonucu sinirin kanalda sıkışması ile oluşur. Kış aylarında soğuk ile görüldüğü düşünülen yüz felci, yazın klimaların yoğun ve yanlış kullanımı nedeniyle de görülebilir. Yazın bunaltan sıcaklar ile birlikte kendimizi klimanın serinliğine bırakırken aslında yüz felcine merhaba diyoruz” dedi.

KLİMANIN DİREKT OLARAK YÜZE TEMAS ETMESİNDEN KAÇNILMALI

Klima kaynaklı yaşanabilecek durumları azaltmak için ani ısı değişimleri yaşandığı zamanlarda klima karşısında vakit geçirmekten ve terli olunduğu zamanlarda klimanın direkt olarak yüze temas edilmesinden kaçınılması gerektiğini belirten Uzun, “Ani ısı değişimi yaşadığımızda klima karşısında vakit geçirmekten ve yüzün terli olduğu durumlarda yüze direkt klimanın gelmesinden kaçınmalıyız. Hava sıcaklığı 35 derece olduğunda ve klima oda sıcaklığı 18 dereceye ayarlandığında ani ısı değişimine maruz kalırız. Klima sıcaklığının ideal oda sıcaklığı olan 24-26 derece olarak ayarlanması önerilmektedir” şeklinde konuştu.

KLİMANIN KONUMUNA DİKKAT EDİLMELİ

Klimanın ev ve iş yerlerindeki konumunun iyi ayarlanmasına dikkat edilmesini isteyen Uzun “Araç içi klimalarda da fanın üfleme yönünün direkt yüzümüze gelmeyecek şekilde ayarlanması gerekiyor. Gidilen sosyal mekânlarda klimanın konumu değiştiremeyeceğimiz için kişiler kendi oturma konumlarını klimaya göre ayarlamalı” diye konuştu. (İHA)