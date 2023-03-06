Uzman görüşten EYT hakkında bilinmesi gerekenler! Emekliliğe hak kazananlar hangi yolu izlemeli? İşte EYT’ye dair her şey…

Milyonlarca vatandaşın beklediği emeklilikte yaşa takılanlar (EYT), uzun zamandır gündemde yer alıyor. Avukat Yunus Emre Çelik, emekli olmayı bekleyenlerin merak ettiği konuları ve EYT hakkında bilinmesi gerekenleri açıkladı.

Melahat Ersoy
Editör
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Uzman görüşten EYT hakkında bilinmesi gerekenler! Emekliliğe hak kazananlar hangi yolu izlemeli? İşte EYT’ye dair her şey…

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasası 2 Mart 2023 günü 32121 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yasalaşmıştı. İşte konuyla ilgili merak edilenler…

28/02/2023 tarihinde meclis genel kurulundaki görüşmeler neticesinde EYT ile ilgili düzenleme getiren yasa teklifi kabul edildi. 02/03/2023 tarihinde Resmî Gazete’de yayınlanması ile yürürlüğe giren yasa hakkında şimdilik bilinmesi gerekenleri kısaca ele alalım.

Uzman görüşten EYT hakkında bilinmesi gerekenler! Emekliliğe hak kazananlar hangi yolu izlemeli? İşte EYT’ye dair her şey…

EMEKLİLİKTE HAK KAZANIP KAZANMADIĞINIZI ÖĞRENMELİSİNİZ

“Öncelikle emekliliğe hak kazanmak için koşulları sağlayıp sağlamadığınızı kontrol etmekte fayda vardır. Çünkü EYT ile ilgili Cumhurbaşkanının yaptığı ilk açıklamada her ne kadar birçok kişi emekliliğe hak kazanacağını düşünse de yasa tasarısı sanıldığı kadar çok insanı emekli etmiyor. Örneğin kısmi emeklilikte aranan yaşa ilişkin şartlar devam ediyor.

Uzman görüşten EYT hakkında bilinmesi gerekenler! Emekliliğe hak kazananlar hangi yolu izlemeli? İşte EYT’ye dair her şey…

PRİM GÜNÜ ŞARTINI TAŞIYOR OLMANIZ GEREKİYOR

Yasa kapsamında SSK’lı çalışanlardan emekli olmak isteyenlerin,08/11/1999 tarihinden önce sigorta girişi yapanlardan olması, giriş yaptığı tarihe göre doldurulması gereken en az prim sayısı belirlenip bunun üzerine kadın ise 20, erkek ise 25 yıllık sigortalılığının bulunması gerekmektedir. Burada kaç günlük prim doldurulması gerektiği sigorta başlangıç yılına göre değişmekle beraber emekli olabilmek için 5 bin ile 5 bin 975 gün arasında değişen prim günü şartı tamamlanmalıdır.

Uzman görüşten EYT hakkında bilinmesi gerekenler! Emekliliğe hak kazananlar hangi yolu izlemeli? İşte EYT’ye dair her şey…

ŞARTLARI TAŞIYIP TAŞIMADIĞINIZI KONTROL ETMELİSİNİZ

Örneğin 01/01/1982tarihinde sigorta girişi olan bir kadın 5000 günlük primin ödenmesi durumunda emekliliğe hak kazanabilecekken erkek 5075 günlük primin ödenmiş olması gerekir. Bir başka örnek olarak 01/01/1991 yılında sigorta girişi yapılan kadının ödemesi gereken prim 5450 iken erkek için bu 5525 günlük ödemedir. Emeklilik şartlarını sağlayıp sağlamadığınızı e-devletten kontrol edebilir veya bir uzmana danışarak öğrenebilirsiniz.

Uzman görüşten EYT hakkında bilinmesi gerekenler! Emekliliğe hak kazananlar hangi yolu izlemeli? İşte EYT’ye dair her şey…

PEKİ EMEKLİLİĞE HAK KAZANDIYSAM NE YAPMAM GEREKİR?

Emeklilik şartlarını sağlayan kişi yasanın Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmesinin ardından e-devlet sistemine girerek ‘Gelir, Aylık, Ödenek Takip Belgesinin Verilmesi Talebi’ kısmına giriş yaptıktan sona yaşlılık aylığı sekmesine tıklayıp yeni başvuru butonuna tıklamalıdırlar. Sayfada çıkan gerekli bilgiler doğru bir şekilde doldurulduktan sonra başvur sekmesinden başvurunuz alınmış olacaktır. Bunun dışında ilinizde bulunan SGK müdürlük ve şubelerine giderek de yaşlılık aylığı başvurusunda bulunabilirsiniz.

Uzman görüşten EYT hakkında bilinmesi gerekenler! Emekliliğe hak kazananlar hangi yolu izlemeli? İşte EYT’ye dair her şey…

EMEKLİLİĞE HAK KAZANAN KİŞİ ÇALIŞTIĞI YERDEN TAZMİNAT ALABİLİR Mİ?

Emekliliğe hak kazanan kişi SGK’dan emekliliğine dair bildirgeyi almasının ardından işyerinden haklı nedenle ayrılabilir. İşçinin ihbar sürelerine uygun olarak önceden işverene bildirilmesi SGK’nın ilgili biriminden alınan belgenin işverene ibraz edilmesiyle işçiye kıdem tazminatı ve varsa diğer işçilik alacakları ödenmelidir. İşçiye ödeme yapılmaması halinde işçi yasal yollara başvurarak tazminat ve sair alacağını elde edebilecektir. Bu durumda hukuki destek alınmasında fayda bulunmaktadır.”

Özel Haber: Melahat Ersoy

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