Uzman isim açıkladı: Perşembeden pazara kadar kuvvetli sürecek
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, bu hafta tüm yurtta aralıklara yağışların olacağını belirterek,"Salı ve çarşamba günkü yağışlar göreceli olarak biraz daha hafif olacak, kuvvetli bir yağış beklentimiz yok'' dedi.
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16 Haziran 2020 Salı 12:49
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