Uzman isim açıkladı: Yoğun bakımda tedavi gören hastaların yüzde 90'ı aşısız! Aşı karşıtı olduklarına bin pişmanlar!

Koronavirüsün Hindistan'da ortaya çıkan ve tüm dünyada baskın varyant haline dönüşen delta varyantı ülkemizde de hızla yayılıyor. Özellikle salgına karşı aşı olmayan kişilerde ağır seyreden delta varyantı aşı olmanın önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Bu kapsamda yoğun bakımda tedavi gören hastalar hakkında bilgi veren Ankara Şehir Hastanesi Kovid-19 Yoğun Bakım Sorumlusu Prof. Dr. Seval İzdeş, yoğun bakımdaki hastaların yüzde 90'ını aşısız ya da eksik aşılı kişilerin oluşturduğunu dile getirdi.

Hastaneye başvuru sayılarının son haftalarda artış gösterdiğini kaydeden Prof. Dr. Seval İzdeş, delta varyantının özellikle aşısız gençlerde hastalığa yol açabildiğinin altını çizdi.

İzdeş, aşılı kişilerin nadiren de olsa hastalanabildiğine ama ağır hastaların çoğunluğunun aşısız olduğuna dikkati çekerek, herkese aşılarını yaptırma çağrısında bulundu.

AŞISIZ HASTALAR DİKKAT ÇEKİYOR

Kovid-19 yoğun bakım ünitesinde yatan hastaların profiline ilişkin bilgi veren İzdeş, "Maalesef yoğun bakımda 20'li, 30'lu yaşlarda hastalarımız var. 40'lı, 50'li yaşlarda hastalarımız da var. Bunlar aşısız hastalarımız." dedi.

"KİMSE BEN GENCİM, BANA BİR ŞEY OLMAZ DEMESİN"

İzdeş, "Genç hastaların tümüne yakını aşısızlardan oluşuyor. O nedenle kimse 'ben gencim, bana bir şey olmaz' diye düşünmesin. Yoğun bakıma da rahatlıkla düşebiliyor insanlar." ifadelerini kullandı.

"HASTALAR AŞI KARŞITI OLDUĞUNA PİŞMAN"

Öte yandan yoğun bakımda hastaların aşı karşıtı bireyler veya aşısının geciktirmiş olan kişiler olduğunu dile getiren İzdeş, " Hastalar aşı karşıtı olduğuna pişman. Dolayısıyla pişman olmamak için herkesin aşısını olması çok önemli." dedi.

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