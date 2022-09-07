Uzman isim Hüseyin Öztel müjdeyi verdi! "Hafta sonu yaz sıcakları var"

Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, hava sıcaklıklarının hafta sonu artacağını belirtti.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Uzman isim Hüseyin Öztel müjdeyi verdi! "Hafta sonu yaz sıcakları var"

Türkiye'de birçok bölgede etkili olan sağanak yağış ve soğuk havalar yerini yeniden sıcak havalara bırakmaya başlıyor. Sosyal medya hesabından hava durumu hakkında paylaşımda bulunan Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava sıcaklıklarının artacağını ifade etti.

Uzman isim Hüseyin Öztel müjdeyi verdi! Hafta sonu yaz sıcakları var

Öztel sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"İyi sabahlar, bugünden itibaren 5 gün yağmur göremiyoruz, hava şimdilik serin ama öğlen ısınır.
Hafta sonu yaz sıcakları var.
Bugün Hafta sonu
İstanbul 24° İstanbul 30°C
Ankara 21° Ankara 31°C
İzmir 30° İzmir 35°C "

Uzman isim Hüseyin Öztel müjdeyi verdi! Hafta sonu yaz sıcakları var

Meteoroloji güzel haberleri verdi! Gök gürültülü sağanak yağış o illeri terk ediyor, sıcaklıklar artıyor! İşte il il hava durumuMeteoroloji güzel haberleri verdi! Gök gürültülü sağanak yağış o illeri terk ediyor, sıcaklıklar artıyor! İşte il il hava durumu

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