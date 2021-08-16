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  3. Uzman isim İstanbul depremi için öyle bir uyarı yaptı ki, vatandaşlar tedirgin oldu: Bu ilçelerde yaşayanlar yapılarını kontrol ettirsin

Uzman isim İstanbul depremi için öyle bir uyarı yaptı ki, vatandaşlar tedirgin oldu: Bu ilçelerde yaşayanlar yapılarını kontrol ettirsin

Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan, İstanbul'da yıkıcı bir etki yaratması beklenen olası depremin 7- 7,5 büyüklüğünde olmasını beklediklerini ifade ederek depremden etkilenecek olan ilçelerin isimleri tek tek saydı. Altan, 70 bin civarında binanın depremde hasar alacağını belirterek," toplamda 1 milyona yakın binanın depremden etkileneceğini düşünüyoruz” dedi.

Uzman isim İstanbul depremi için öyle bir uyarı yaptı ki, vatandaşlar tedirgin oldu: Bu ilçelerde yaşayanlar yapılarını kontrol ettirsin

İstanbul Aydın Üniversitesi Afet Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (AFAM) Müdürü ve inşaat mühendisi Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan,  İstanbul'da olması beklenen büyük deprem hakkında değerlendirmelerde bulundu. Altan depremin İstanbul'da en çok etkileyeceği ilçeleri tek tek sayarken dönüştürülmesi gereken konut sayısı hakkında bilgi verdi. 

Uzman isim İstanbul depremi içiin öyle bir uyarı yaptı ki, vatandaşlar tedirgin oldu: Bu ilçelerde yaşayanlar yapılarını kontrol ettirsin

DEPREM OLMA OLASILIĞI YÜZDE 64

İstanbul'da 30 yıl içerisinde büyük bir deprem olma olasılığının yüzde 64 olduğunu belirten Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan, Gölcük depreminin üzerinden 22 yıl geçtiğini kaydederek, 8 yıl kaldığını söyledi. 

İstanbul'un yapı çürük olduğunu kaydeden Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan," Çünkü 2000 yılından önce yapılan binalar çok fazla ve o yapılarda insanlar yaşıyor” dedi. 

Uzman isim İstanbul depremi içiin öyle bir uyarı yaptı ki, vatandaşlar tedirgin oldu: Bu ilçelerde yaşayanlar yapılarını kontrol ettirsin

3 İLDE BİNALARIN YÜZDE 96'SI ÇÜRÜK

İnşaat laboratuvarlarında deprem performansı analizleri yaptıklarını anımsatan Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan, yaptıkları analizlerde  Küçükçekmece, Bağcılar, Esenler ilçelerinde alınan bina örneklerinin yüzde 96'inin çürük olduğunu kaydetti. 

Söz konusu binaların 2000 yılı öncesinde  5 ilâ 9 katlı olarak yapıldığını belirterek, "2000 yılı öncesinde yapılan binaları son çıkan deprem yönetmeliğine uygun mu diye kontrol ettirmelidir. Yoksa depremi evde karşılayamayız” şeklinde konuştu. 

Uzman isim İstanbul depremi içiin öyle bir uyarı yaptı ki, vatandaşlar tedirgin oldu: Bu ilçelerde yaşayanlar yapılarını kontrol ettirsin

DEPREMDEN ETKİLENECEK İLÇELER

Depremden en çok etkilenecek olan ilçelerin Büyükçekmece, Avcılar ve Küçükçekmece olduğunu kaydeden Altan," Sonra Kadıköy, Üsküdar, Kartal ve Pendik’e kadar giden güzergahta eski yapı stoku var. Fayın Adalar ve Silivri tarafında kilitlendiğini biliyoruz. Özellikle bu ilçelerde yaşayanlar yapılarını kontrol ettirsin." şeklinde konuştu. 

ADALARDA OLURSA 7, SİLİVRİ'DE OLURSA 7-7,5

Beklenen deprem hakkında da tahminleri anlatan Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan, İstanbul depreminde merkez üssünün Adalar ya da Silivri olacağını belirterek, söz konusu depremin Adalar’da meydana gelmesi durumunda 7, Silivri’de olması durumunda ise 7-7,5 büyüklüğünde olacağını tahmin ettiklerini kaydetti.

Uzman isim İstanbul depremi içiin öyle bir uyarı yaptı ki, vatandaşlar tedirgin oldu: Bu ilçelerde yaşayanlar yapılarını kontrol ettirsin

"1 MİLYONA YAKIN BİNA DEPREMDEN ETKİLENECEK"

Depremden İstanbul'un dışında  bütün Marmara Bölgesinin etkileneceğini kaydeden Altan şunları söyledi:

"Yani 30 milyonluk bir nüfustan bahsediyoruz. 70 bin civarında binanın ağır hasar alacağını, toplamda 1 milyona yakın binanın depremden etkileneceğini düşünüyoruz” 

Tayfun Altuntaş
Editör
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