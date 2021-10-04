Uzman isim koronanın değişimini tek tek anlattı! Mevsimsel grip haline gelecek! Hafif öksürük, göz sulanmasıyla atlatılacak

Covid-19 virüsünün etkisinin azalması için toplumsal bağışıklığın oluşması gerektiği KTÜ Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Kurtuluş Buruk tarafından belirtildi.

Günümüzde 5 milyon civarında kişinin ölmesine, yüz milyonlarca kişin yoksul kalmasına, ciddi iş ve verim kaybına sebep olan Sars-CoV-2 virüsü etkenli pandeminin toplumsal etkisinin sonlanması veya en azından grip benzeri hastalık tablosuna dönmesinin, tarihsel pandemi süreçleri göz önüne alındığında ancak belli koşullar sağlandığında mümkün olabileceğini ifade etti.

NORMALDE 7-10 GÜN, BAĞIŞIKLIK SAĞLAYAN BİREYLERDE 3 GÜN

Hastalığı geçiren veya aşılanan kişilerin bağışıklık kazanmalarıyla birlikte virüse yakalanma risklerinin 8 kat, hastaneye yatma veya ölme risklerinin ise 25 kat düşmekte olduğunu söyledi. Bunun sebebinin ise normalde 7-10 gün arasında olan tepki süresinin, bağışıklığı sağlayan bireylerde virüsle tekrar karşılaştıklarında 3 güne düşmesi olarak açıkladı. Buruk, hastalık belirtileri henüz oluşmadan virüsün bağışıklık sistemi tarafından etkisiz hale getirildiğini belirtti.

NORMALLEŞME, ANCAK BAĞIŞIKLIK ARTINCA MÜMKÜN

Bağışıklık kazanan insan sayısı arttıkça, Covid-19 virüsünün etkisinin azalacağını belirten Prof. Dr. Buruk; “Ülkemizde şu an virüse karşı aşılama veya enfeksiyonu geçirme yoluyla, daha zayıf veya daha güçlü, bağışıklığı olan bireylerin oranının yüzde 80 civarında olduğunu tahmin edersek, aslında ciddi hastalık ve ölüm oranlarımızın düştüğünü de öngörebiliriz." dedi. Bu oranın grip ya da benzeri viral hastalıklardaki oranlara yaklaştığı zaman, normalleşme sürecine geçeceğimiz dönemin başlamış olacağını ifade etti.

KÜÇÜK YAŞTA İLK BAĞIŞIKLIK YAŞANACAK

Toplumsal bağışıklık gerçekleştiğinde de, bu virüs ile küçük yaşlarda karşılaşılarak ilk bağışıklıkların oluşmuş olacağı ve sonraki yaşlar da hastalığın daha hafif seyredeceğinin öngörülebilir olduğunu belirtti. Aşı olmayan ve hastalık geçirmemiş insan sayısının küçük bir orana düştüğünde ancak maskenin çıkarılabileceği durumun gerçekleşeceği vurgulandı. Uzun vadede düşünüldüğünde virüsün zamanla zayıflayarak mevsimsel grip olacağını belirten Buruk; hafi öksürük, göz sulanması veya ateş gibi etkilerle bunun atlatılacağını ancak şu an bunun mümkün olmadığını vurguladı.

BENZER VİRÜSLER ORTAYA ÇIKACAK

Şu an yapılacak tek şeyin, pandemi kurallarına uygun bir biçimde yaşamak ve tereddüt duymadan aşılanmak olduğunu söyleyen Buruk, insan nüfusunun çoğalması nedeniyle benzer şekilde farklı virüslerin de ortaya çıkabileceğini belirtti. Bundan dolayı da sonraki virüsler için bilimsel ve teknolojik altyapının geliştirilmesi ve hazırlıklı duruma gelmemiz gerektiğini söyledi. Şu an geçirdiğimiz salgın sürecinden ders almamız gerektiğini söyleyen Buruk, yeni salgınlara karşı da önlemlerin erkenden alınması gerektiğini ifade etti.