Uzman isim kötü haberi verdi! Aşısızların pikini yaşanacak, Omicron'un uğramadığı ev kalmayacak

Türkiye'de koronavirüs salgınında vaka sayıları rekor kırdı. Sağlık Bakanlığının verilerine göre 11 Ocak 2022 Salı Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu verilerine göre vaka sayısı 74 bin 266 olarak kayıtlara geçerken Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Hakan Akelma, salgındaki son durum ve Omicron varyantı hakkında konuştu.

Anestezi ve Yoğun Bakım Uzmanı Doç. Dr. Akelma, 17 Aralık 2020'de Kovid-19 ile mücadele ederken testinin pozitif çıktığını, durumunun ağırlaşması üzerine görev yaptığı hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altına alındığını söyledi.

"HASTA OLDUĞUMDA HASTALARIN ASLINDA NE HİSSETTİĞİNİ DAHA YAKINDAN GÖRDÜM"

Yoğun bakım servisinde 15 gün kaldığını, zor bir dönem geçirdiğini anlatan Akelma, tedavisinin tamamlanmasının ardından görevine hastalandıktan sonra Kovid-19 hastalarının neler çektiğini yaşayarak hissettiğini belirterek şunları söyledi:

"O dönemde hastaların yaşadıklarını kısmen hekim hastalık bilgisi yaklaşımıyla anlıyorduk ancak hasta olduğumda hastaların aslında ne hissettiğini daha yakından gördüm. Empati duygularım daha çok arttı. Solunum sıkıntısı çektiklerinde neler yaşadıklarını çok iyi anlar oldum."

Koronavirüs salgınına yakalanan 2 bin 500 hastanın hastanede tedavi gördüğünün bilgisini veren Doç. Dr. Akelma, bu hastaların bir çoğunun yoğun bakıma geldiğini belirterek," Hastaların yaklaşık yüzde 20'sini kaybettik. Yoğun bakım mücadelesinde birebir hastalarla muhatap olduk. Hastaların her durumunu görebildik, acılarını hissedebildik. Salgında 2 yılı geride bıraktık ve hastalığı daha iyi tanıdık. Hastalıkla mücadeleyi biliyoruz." diye konuştu.

"AŞILARIN ÇIKMASIYLA DOKTOR ARKADAŞLARIMIZIN VE SAĞLIKÇILARIMIZIN HASTALANMASI VE ÖLÜMLERİ DURDU"

Salgının ilk döneminde sağlık çalışanı arkadaşlarını kaybettiğini dile getiren Akelma, arkadaşlarını kaybetmenin üzüntüsünden bir gün yoğun bakımda ağladığını kaydetti.

5 doktor arkadaşının Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini anlatan Akelma sözlerine şöyle devam etti:

"Bu acı dayanılmazdı. Ben de o dönemde Kovid-19 oldum. Daha sonra aşıların çıkmasıyla doktor arkadaşlarımızın ve sağlıkçılarımızın hastalanması ve ölümleri durdu. Bu bize motivasyon sağladı."

"HASTA SAYISININ ARTIRMASINDAN ENDİŞE DUYUYORUZ"

Koronavirüsün Güney Afrika'da ortaya çıkan Omicron varyantı için de değerlendirmelerde bulunan Akelma, yoğun bakım hastalarını çok artırmadığı yönünde gelen ilk bilgilerin olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Ağır geçirilmez diye düşünüyoruz ancak aşısızların yine bir pikiyle karşılaşabiliriz çünkü Omicron aşısızlar ve aşısız ek hastalığı olan kişilerde tıpkı Delta varyantı kadar etkili ve o kadar ölümcül. Aşısızların pikini yaşayacağız ve uğramayacağı ev kalamayacağını düşünüyoruz. Omicron ile ilgili bilgiler henüz sınırlı. Hasta sayısının artırmasından endişe duyuyoruz. Neredeyse hastalığın uğramayacağı ev olmayacaktır. Bu da oransal olarak belki hastanelere yatışları da artırabilir."

"AŞISIZLARIN PİKİNİ YAŞAYACAĞIZ"

Akelma, vatandaşlara aşı yaptırmaları çağrısında bulunarak, "Vatandaşlarımız aşıya olan ilgilerini devam ettirsinler, aşılarını tamamlasınlar. Aşısızların pikini yaşayacağız. Artık bu hastalık Omicron'la birlikte aşısızların pandemisi olacak." ifadelerini kullandı.

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