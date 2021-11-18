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Uzman isim tarih verip açıkladı: Faiz indirimlerinin devamını göreceğiz!

Merkez Bankası, yüzde 16 olan faiz oranını 100 baz puan azaltarak yüzde 15'e indirdi. Prof. Dr. Sefer Şener canlı yayına bağlanarak değerlendirmede bulundu.

Uzman isim tarih verip açıkladı: Faiz indirimlerinin devamını göreceğiz!

Merkez Bankası, yüzde 16 olan faiz oranını 100 baz puan azaltarak yüzde 15'e indirdi. Açıklanan faiz kararı sonrası dolar 11,00 TL'ye yükseldi. An itibarıyla 11.07 TL'den işlem gören Dolar ile birlikte Euro da 13 lira bandına yaklaştı. Öte yandan Prof. Dr. Sefer Şener canlı yayında faiz kararına ilişkin açıklamada bulundu.

"PİYASA ARALIK İÇİN DE 100 BAZ PUANLIK BİR İNDİRİM BEKLİYOR"

Prof. Dr. Sefer Şener CNN Türk canlı yayınında şu ifadeleri kullandı:

"Çok net olarak belli aslında Merkez Bankası şunu söylüyor sınırlı alan hala var demektir bu. Aralık ayındaki toplantıda biz bu sınırlı alanın bitip bitmediğini değerlendireceğiz.

Piyasa aralık için de 100 baz puanlık bir indirim bekliyor. Sınırlı alanın hala bitmediğini aralık ayında bunun yeniden değerlendirileceğini. Yeni veriler gelirse bunun tekrar değerlendirilebileceğini söylüyor.

Aralık ayında da faiz indirimlerinin devamını göreceğiz demektir bu. Merkez Bankası’nın işaret ettiği çekirdek enflasyon vurgusu burada da devam ediyor.

Merkez Bankası’nın cari açık söylemi devam ediyor. Yüzde 5’lik cari açık hedefinin altına inilene kadar Merkez Bankası faiz kararında cari açığı ön planda tutacakmış gibi algılıyoruz."

Uzman isim tarih verip açıkladı: Faiz indirimlerinin devamını göreceğiz!

Berkem Temizel
Gece Editörü
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