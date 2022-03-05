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  3. Uzman isim tarih vererek uyardı! İstanbul'a kar yağışı geliyor! Mart ayı kazma kürek yaktıracak

Uzman isim tarih vererek uyardı! İstanbul'a kar yağışı geliyor! Mart ayı kazma kürek yaktıracak

CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, önümüzdeki hafta İstanbul'un da aralarında olduğu çok sayıda ilde kar yağışı görülebileceğini ifade etti.

Uzman isim tarih vererek uyardı! İstanbul'a kar yağışı geliyor! Mart ayı kazma kürek yaktıracak

Mart ayına girilmesiyle birlikte Türkiye'nin birçok bölgesinde görülen kar yağışı ve sağanak yağışları etkisini sürdürürken Ocak ayında son zamanların en yüksek kar yağışını alan İstanbul'a yeniden kar yağabilir.

CNN Türk CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, önümüzdeki hafta perşembe veya cuma günü Marmara bölgesinin de aralarında olduğu kuzey ve batı bölgelerde soğuk hava girişinin olacağını belirti.

Uzman isim tarih vererek uyardı! İstanbul'a kar yağışı geliyor! Mart ayı kazma kürek yaktıracak

"KAR YAĞIŞI GÖRÜLEBİLİR"

Prof. Dr. Orhan Şen şu ifadeleri kullandı:

"Önümüzdeki perşembe ve cuma günleri Marmara dahil Kuzey ve Batı bölgelere Soğuk Hava girişi var. İstanbul dahil birçok bölgede kar yağışı görülebilir. Mart kar yağışı yoğun olur, ulaşıma dikkat. Takip edelim"

Uzman isim tarih vererek uyardı! İstanbul'a kar yağışı geliyor! Mart ayı kazma kürek yaktıracak

Ayrıca Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yayımladığı haftalık tahmine göre de Marmara bölgesinde 9-10 Mart tarihlerinde kar yağışı bekleniyor. 

Uzman isim tarih vererek uyardı! İstanbul'a kar yağışı geliyor! Mart ayı kazma kürek yaktıracak Uzman isim tarih vererek uyardı! İstanbul'a kar yağışı geliyor! Mart ayı kazma kürek yaktıracak

Bölge Gündem Editör Ekibi
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