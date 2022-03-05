Uzman isim tarih vererek uyardı! İstanbul'a kar yağışı geliyor! Mart ayı kazma kürek yaktıracak

Mart ayına girilmesiyle birlikte Türkiye'nin birçok bölgesinde görülen kar yağışı ve sağanak yağışları etkisini sürdürürken Ocak ayında son zamanların en yüksek kar yağışını alan İstanbul'a yeniden kar yağabilir.

CNN Türk CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, önümüzdeki hafta perşembe veya cuma günü Marmara bölgesinin de aralarında olduğu kuzey ve batı bölgelerde soğuk hava girişinin olacağını belirti.

"KAR YAĞIŞI GÖRÜLEBİLİR"

Prof. Dr. Orhan Şen şu ifadeleri kullandı:

"Önümüzdeki perşembe ve cuma günleri Marmara dahil Kuzey ve Batı bölgelere Soğuk Hava girişi var. İstanbul dahil birçok bölgede kar yağışı görülebilir. Mart kar yağışı yoğun olur, ulaşıma dikkat. Takip edelim"

Ayrıca Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yayımladığı haftalık tahmine göre de Marmara bölgesinde 9-10 Mart tarihlerinde kar yağışı bekleniyor.